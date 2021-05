Le nuove date della campagna vaccinale, la pesca con i magneti e lo sport nel podcast del 14 maggio

Le principali notizie di venerdì 14 maggio

Si apriranno il 20 maggio prossimo le prenotazioni per le vaccinazioni riservate agli over 40. Dal 27 potranno iscriversi gli over 30 e dal 2 giugno tutti i giovani dai 16 anni in su. Il consulente Guido Bertolaso ha presentato le nuove fasi della campagna che vuole raggiungere l’immunità di comunità entro settembre.

Non sarà possibile però, sottoporsi al richiamo nei luoghi di villeggiatura, troppi gli ostacoli per l’organizzazione nazionale.

Cambiano le regole per l’ingresso in Italia per chi proviene dai paesi dell’Unione europea e dalla Svizzera. Secondo l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, da lunedì 16 maggio, sarà ammesso l’ingresso senza obbligo di quarantena. Stessa misura per chi proviene da Gran Bretagna e Israele, con tampone negativo. Prorogate le misure restrittive relative al Brasile.

Comunità di San Fermo a Varese sotto choc per la morte di Giuseppe Guzzi il giovane di 24 anni rimasto vittima di un incidente mentre era in sella alla sua moto. Ricoverata in terapia intensiva la ragazza di 17 anni che era con lui a bordo.

Estorce denaro ai gestori di un’edicola che, però, la denunciano e la fanno arrestare. La Polizia di Stato di Busto Arsizio ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una donna di 42 anni. L’episodio risale a metà marzo quando i titolari dell’attività avevano subito un furto. Pochi giorni dopo avevano la donna si era presentata affermando di conoscere l’identità del ladro, di potere far loro riavere il maltolto e di garantire l’incolumità per il futuro dietro pagamento di una somma di denaro.

Domenica 16 maggio riapre il museo dell’Isolino Virginia e Archeologistic propone una visita guidata al piccolo museo Ponti. L’Isolino custodisce un sito palafitticolo del periodo Neolitico. Al piano superiore del museo è stato ricostruito l’interno di una palafitta e questo permetterà di calarsi nella vita degli abitanti dell’isola e sulle sponde del lago di 7000 anni fa.

Due giovani di Varano Borghi sono diventati seguitissimi TikToker. In appena tre mesi hanno raggiunto 100.000 visualizzazioni grazie a una articolare attività ecologica: con i magneti pescano nel lago oggetti inediti come carriole, decespugliatori, motoseghe, l’assale di un carro, chiodi, proiettili della seconda guerra mondiale e addirittura due pistole, che hanno consegnato alle forze dell’ordine.

Serie D in campo nel weekend di calcio. Si parte sabato con la Castellanzese che spera ancora nel primo posto e sul campo amico del “Provasi” cercherà la vittoria contro il Derthona. Domenica il Varese proverà il colpo esterno in casa del Gozzano primo in classifica. Potrete seguire la gara su VareseNews: vi racconteremo minuto per minuto il match in diretta testuale. Al “Mari” di Legnano invece i lilla ospiteranno la Caronnese per una sfida che profuma di playoff.

Il Podcast che potete ascoltare sulle piattaforme Spreaker, Spotify, Youtube