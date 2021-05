Le nuove leve della Croce Rossa di Luino: sempre al fianco di chi ha bisogno

Il racconto di due volontari CRI di Luino, impegnati da sempre nel prestare aiuto a chi ne ha bisogno, ricorda il lavoro silenzioso di quanti ogni giorno indossata la divisa si mettono a disposizione del prossimo affrontando incognite e problemi che si risolvono con grande forza d’animo.

La Croce Rossa di Luino rappresenta un punto di riferimento per la comunità del lago e delle valli: sempre presente garantisce ai cittadini sicurezza, supporto e sostegno.

È una macchina organizzativa, definibile quasi come il “braccio” di chi ha bisogno, che sta mettendo in campo tempo ed energie in questo particolare momento storico.

Beatrice e Sebastian ne sono due testimoni.

Beatrice Buchi è entrata nella grande famiglia della Croce Rossa di Luino solo due anni fa e attualmente, dopo un corso base, svolge i “servizi secondari serali”: trasferimenti di persone da ospedale a casa, da casa a strutture o trasporti per visite mediche.

Sebastian Ballardin, invece, già alla età di 20 anni è consigliere e rappresentante della sezione giovani e ha inoltre svolto il servizio di 118 in questo periodo di pandemia.