Ecco le prime demolizioni del cantiere del Palaghiaccio a Varese

Mentre in commissione si discute sul progetto della pista del ghiaccio provvisoria all’Antistadio, che verrebbe realizzata da un privato, i lavori per la riqualificazione definitiva del palaghiaccio cominciano ad entrare nel vivo, anche se quello del Palaghiaccio di Varese continua ad essere un cantiere “discreto” e poco visibile dalla strada.

Come mostra la foto in alto, sono infatti cominciate le prime demolizioni: in particolare la copertura del tetto che verrà completamente rifatta, e rivestita da 480 pannelli fotovoltaici.

Il progetto esecutivo prevede una struttura da 1100 posti in tribuna con 1600 metri quadri di parcheggio, in un complesso praticamente a zero emissioni, introducendo soluzioni tecniche tali da garantire la massima valorizzazione della risorsa energetica (60% dei consumi da fonti rinnovabili), che verrà alimentata, oltre che dai 480 pannelli fotovoltaici che rivestiranno la copertura (con una capacità di produzione di 160 kwp), anche da pompe di calore.

Il lavoro è stato affidato alla Aevv Impianti del gruppo Acsm Agam, che si è aggiudicata il bando del Comune di Varese con Progetto Nuoto che si occuperà della gestione sportiva del complesso per i prossimi 30 anni. L’investimento è di circa 9 milioni di euro.