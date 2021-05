Le tendenze dell’arredamento nel 2021 all’insegna di sostenibilità e relax

Non sorprende che, dopo un anno di grande stress e instabilità a livello collettivo, il desiderio di calma pervada ogni angolo della nostra vita. Questo si riflette anche nelle tendenze dell’arredamento per il 2021, che rivelano una particolare attenzione a materiali naturali e colori rilassanti. La priorità di quest’anno sembra essere creare un nido confortevole in cui sentirsi al sicuro e in pace col mondo.

A contatto con la natura

Mesi di permanenza forzata tra le mura domestiche ci hanno dato una gran voglia di passare più tempo a contatto con la natura. Anche se non possiamo al momento ridurre stress e ansia passeggiando in una foresta, possiamo forse portare un po’ di bosco a casa nostra.

Nella casa del 2021 non possono dunque mancare piante da interni per dare un piacevole tocco di verde agli ambienti. Le piante hanno inoltre benefici per la salute, in quanto filtrano l’aria e producono ossigeno tramite fotosintesi. Non solo una tendenza estetica, quindi, ma un vero toccasana per tutta la famiglia.

Spazi fluidi e mobili multifunzionali

Con l’impennata dello smart working e della didattica a distanza, la casa non è più soltanto il luogo in cui riposare alla fine della giornata. Nell’ultimo anno tutte le nostre attività, dallo studio al lavoro e al divertimento, si sono spostate all’interno della nostra abitazione.

È nata dunque la necessità di adattare gli spazi a queste nuove esigenze, creando angoli tranquilli in cui lavorare a un progetto importante o studiare per un esame imminente. Gli spazi più ampi si suddividono spesso grazie a librerie e pareti divisorie per dare vita a uno studio fai da te. Crescono di popolarità anche i mobili multifunzionali, ad esempio tavoli che si alzano e si abbassano: scrivania di giorno, tavolino da salotto di sera.

Legni dalle tonalità chiare

C’è una gran voglia di leggerezza nell’aria, e i classici mobili in legno scuro non si addicono alla casa del 2021. Le tendenze di quest’anno indicano una preferenza per legni chiari, come ad esempio l’olmo perla e naturale che troviamo nel catalogo Mondo Convenienza 2021, per un effetto più luminoso all’interno della nostra abitazione. Si va quindi sul sicuro con armadi dalle tonalità beige e in stile scandinavo, che ci danno l’impressione di camminare in una foresta di larici.

Materiali naturali ed ecosostenibili

Eventi di impatto come una pandemia ci ricordano l’importanza di vivere in armonia con la natura e di limitare i nostri danni sull’ecosistema. È naturale, quindi, che l’attenzione alla sostenibilità sempre più centrale nelle nostre vite si rifletta anche negli arredi.

Vanno per la maggiore tessuti naturali come lana, cotone, lino, e materiali ecologici e senza tracce di plastiche. I mobili ottenuti a partire da elementi riciclati sono inoltre molto richiesti.

In generale, si nota una preferenza per pezzi di arredo di buona qualità e che possano durare a lungo, evitando così gli sprechi.

Il ritorno della carta da parati

Forse in modo un po’ inaspettato, la carta da parati fa il suo ritorno in una nuova veste. Per dare un tocco di carattere alla stanza, le ultime tendenze suggeriscono infatti di applicare carta da parati a una sola parete, dando così colore senza strafare. Anche in questo caso i motivi naturali come foreste, laghi o spiagge fanno la parte del leone. Molto popolari anche le immagini di città e paesaggi esotici, che ci fanno sognare di poter viaggiare verso luoghi lontani.

Il minimalismo continua a piacere

In linea con l’importanza della sostenibilità, il minimalismo resta una delle tendenze più in voga anche per il 2021. Non si pensi però a stanze bianche, vuote e asettiche. Anche in questo caso materiali naturali e pochi pezzi di qualità contribuiscono a un ambiente confortevole e rilassante, senza essere sommersi da decine di gingilli inutili. Liberare gli spazi che abitiamo da oggetti che non ci servono diventa un modo per liberare anche la nostra mente.

Come abbiamo visto, il 2021 porta tendenze di arredamento che sanno di quiete, calma e relax. Tra sostenibilità e minimalismo, si dà un maggior valore alla qualità dei materiali e della nostra esperienza nello spazio che abitiamo. Del resto, abbiamo imparato tutti sulla nostra pelle quanto sia importante sentirsi a proprio agio tra le quattro mura di casa.