Le vaccinazioni in azienda rinviate all’autunno per le terze dosi

Quarantaseimila prenotazioni nelle prime ore di apertura delle agende. Tra Varesotto e Comasco, l’avvio della convocazione per i trentenni ha avuto una buona risposta sin dalle prime ore: poco meno di un terzo degli aventi diritto hanno prenotato il vaccino. Ester Poncato, responsabile della programmazione della campagna vaccinale per ATS Insubria, assicura che le agende si sono riempite fino al 4 giugno e che fino alla fine del mese prossimo l’attività vaccinale è molto intensa.

VACCINAZIONI IN AZIENDA

Rimane al palo, al momento, l’organizzazione vaccinale nelle aziende: « Regione ha deciso di avviare una sperimentazione nel prossimo mese di giugno – chiarisce ancora la responsabile della campagna vaccinale – ma il nostro territorio non è interessato. Il modello, invece, diventerà operativo in tutta la Lombardia dall’autunno prossimo quando partiranno i richiami delle terze dosi alla scadenza dei 9 mesi dall’ultimo vaccino. Ormai è assicurato che ci sarà una terza dose e le aziende saranno coinvolte per raggiungere i propri dipendenti».