Legnano – Pont Donnaz 2-1, lilla a due punti dalla zona playoff

Legnano – Pont Donnaz 2-1

Reti: Beretta (L) al 27′ e al 37′ – Masini (PD) al 45′

Legnano: Russo, Brusa, De Stefano D. (Barbui dal 26′ e Fondi dall’ 81′), Di Lernia, Nava, Ortolani, Beretta, Tunesi (De Stefano F dal 73′), Cocuzza, Ronzoni, Gasparri (Luoni dal 75′). In panchina, Colnaghi, Bingo, Luoni, Febbrasio, Pellini, Frau. All. Sgro’

Pont Donnaz: Vinci, Scala, Maffezzoli, Tanasa, Balzo, Ciappellano, Costantin, Masini, Varvelli, Vignali, Sassi. In panchina, Gini, Montenegro, Ferrando, Paris, D’Onofrio, Cena, Sterrantino, Borettaz, Jeantet. All. Madafarri

Arbitro Cosseddu di Nuoro, assistenti Fiore di Genova e Rinaldi di Pisa

Il Legnano cambia completamente pelle rispetto alla sconfitta di Varese e ferma la corsa della capolista Pont Donnaz. Un successo meritato, con un primo tempo eccellente e con una ripresa più difensiva e in cui svetta ancora una volta il portiere Russo, protagonista in almeno tre occasioni. La vittoria e le contemporanee sconfitte di Caronnese e Folgore Caratese portano i lilla a soli due punti dalla zona playoff, anche se i due recuperi della Sanremese rendono ancora incerta la posizione di tutte le squadre impegnate a cercare un posto negli spareggi promozione. Il Legnano, comunque, adesso c’è. Deve mantenere la volontà e la determinazione mostrate oggi, tuttavia, se vorrà ripetere prestazioni come quella odierna in cui, oltre a Russo, meritano una citazione il bomber Beretta e Cocuzza, abile nei momenti delicati nel conservare il possesso della palla e cercare pericolosi contropiedi. Domenica, trasferta a Imperia in una Liguria dove quest’anno i lilla hanno conquistato due vittorie e subito una sconfitta.

Classifica: Pont Donnaz 59 punti; Castellanzese 58; Gozzano*** 57; Bra* 55; Caronnese e Folgore Caratese 49; Legnano e Sestri Levante* 47; Sanremese** 46; Casale, Imperia e Lavagnese 43; Derthona* 36, Arconatese 35; Chieri** 34; Varese* e Saluzzo* 30; Vado 26; Borgosesia* 24; Fossano* 18. *1 gara in meno

Finita: Legnano – Pont Donnaz 2-1

5 minuti di recupero

44′ – Ronzoni prova un tiro da lontano, alto

40′ – Punizione per il Pont Donnaz dal limite dell’area sulla fascia destra dell’attacco valdostano. La difesa ribatte

34′ – Ancora ospiti pericolosi, con una conclusione che passa un soffio sopra la traversa

32′ – Ancora Russo vola sotto la traversa per deviare un’altra pericolosa deviazione in area

28′ – Miracoloso intervento di Russo su un ravvicinato colpo di testa

20′ – Pont Donnaz all’attacco. Lilla in difesa

15′ – Azione pericolosa in area lilla, la rovesciata di Varvelli esce a lato

Partita ripresa

Intervallo

45′ – GOL Pont Donnaz. Uno schema su calcio di punizione porta Masini solo davanti a Russo che viene battuto imparabilmente

44′ – Ammonito Brusa per gioco falloso

41′ – Adesso la reazione degli ospiti c’è, ma Russo salva la porta lilla sul tiro di Sassi

37′ – RADDOPPIO lilla. Ronzoni dal limite calcia, palla ribattuta sui piedi di Beretta che, sul limite del fuorigioco, batte a colpo sicuro

32′ – Il gol sembra aver messo le ali, mentre il Pont Donnaz non riesce a reagire. Gasparri in contropiede viene fermato da un fuorigioco molto dubbio

27′ – GOOOL lilla. Beretta da almeno 30 metri segna con un missile sotto la traversa

23′ – Gioco fermo. De Stefano D. soccorso dai sanitari, sostituito da Barbui

20′ – Cocuzza parte in contropiede nella metà campo avversaria, ma nel duello con il proprio controllore perde palla. Sul ribaltamento, la conclusione di Masini è sull’esterno della rete lilla

12′ – Punizione per gli ospiti, testa di Ciappellano, fuori

10′ – Tiro da lontano di Tanasa, alto sulla traversa

5′ – Valdostani subito in avanti, con il Legnano che gioca di rimessa ma nessun pericolo per entrambe le difese

La capolista Pont Donnaz al Mari nel turno infrasettimanale in una gara che ritrova i lilla dopo la sconfitta di Varese

