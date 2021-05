Due fine settimana di presenza nelle piazze del Varesotto. La Lega della provincia di Varese torna nelle piazze e sarà presente in maniera capillare su tutto il territorio.

I militanti, nei prossimi due weekend (sabato 22 e domenica 23 maggio e sabato 29 e domenica 30 maggio), porteranno avanti la campagna di tesseramento e ascolteranno i cittadini, raccogliendo per loro istanze. Saranno presenti anche parlamentari, consiglieri regionali e provinciali del territorio.

L’elenco dei gazebo Lega nelle piazze del Varesotto

Albizzate 30-mag 8.30-12.00 Piazza IV Novembre

Angera 30-mag 14.00-17.00 Lungolago (di fronte al Comune)

Arcisate 22-mag 9.00-12.00 Piazzale Don Bianchi

Arcisate 23-mag 9.00-12.00 Piazza De Gasperi (Davanti Villa Teresa)

Arcisate 27-mag 9.00-12.00 Piazza Della Repubblica

Arcisate 29-mag 9.00-12.00 Piazzale Don Bianchi

Arcisate 30-mag 9.00-12.00 Piazza De Gasperi (Davanti Villa Teresa)

Biandronno 29-mag 13.30-18.30 Piazza Corvi

Biandronno 29-mag 9.00-12.00 Piazza Cavour

Biandronno 30-mag 14.00-18.30 Via Roma ingresso parco

Biandronno 30-mag 9.00-12.30 Piazza Cooperativa

Biandronno 30-mag 9.00-18.30 Via Daverio lungolago trampolino

Brebbia 29-mag 8.30-12.30 Piazzetta delle Poste – Via Vittorio Veneto

Buguggiate 22-mag 14.00-18.00 Via Verdi (Area Tigros Buguggiate)

Buguggiate 23-mag 9.00-13.00 Via Verdi (Area Tigros Buguggiate)

Buguggiate 29-mag 14.00-18.00 Via Verdi (Area Tigros Buguggiate)

Buguggiate 30-mag 9.00-13.00 Via Verdi (Area Tigros Buguggiate)

Busto Arsizio 22-mag 15.00-18.30 Via Milano

Busto Arsizio 22-mag 9.30-12.00 Via Milano

Busto Arsizio 23-mag 15.00-18.30 Via Milano

Busto Arsizio 23-mag 9.30-12.00 Via Milano

Busto Arsizio 29-mag 15.00-18.30 Via Milano

Busto Arsizio 29-mag 9.30-12.00 Via Milano

Busto Arsizio 30-mag 15.00-18.30 Via Milano

Busto Arsizio 30-mag 9.30-12.00 Via Milano

Caidate di Sumirago 23-mag 8.30-12.00 Piazza Monsignor Oldani

Cairate 22-mag 9.00-13.00 Frazione Bolladello

Cairate 29-mag 9.00-13.00 Frazione Peveranza

Cairate 30-mag 9.00-13.00 Cairate

Cantello 22-mag 8.00-13.00 Piazza Europa

Cantello 29-mag 8.00-13.00 Piazza Europa

Cardano Al Campo 30-mag 9.00-13.00 Piazza Sant’Anastasio

Caronno Pertusella 30-mag 9.00-13.00 Piazza Vittorio Veneto

Casorate Sempione 22-mag 9.00-13.00 Piazza Mazzini

Castellanza 23-mag 9.00-12.00 Via Papa Giovanni XXIII Ang. Via Battisti

Cavaria 22-mag 9.00-12.30 Via Monte Grappa, inters. Via Scipione Ronchetti

Cislago 23-mag 8.30-13.00 Piazza Enrico Toti

Clivio 22-mag 8.00-12.30 Piazza Scarpazza

Clivio 29-mag 8.00-12.30 Piazza Scarpazza

Ferno 30-mag 9.00-12.30 Piazza Italia

Gallarate 22-mag 9.00-18.30 Piazza Libertà

Gallarate 23-mag 9.00-18.30 Piazza Libertà

Gallarate 29-mag 9.00-18.30 Piazza Libertà

Gallarate 30-mag 9.00-18.30 Piazza Libertà

Induno Olona 29-mag 8.00-18.00 Parcheggio ASFARM

Jerago con Orago 30-mag 9.00-12.30 Piazza Mazzini

Lonate Ceppino 23-mag 8.30-12.00 Piazza Diaz – davanti Comune

Morazzone 22-mag 8.30-12.30 Località Caramamma

Oggiona Santo Stefano (Oggiona) 29-mag 9.30-12.00 Via Volta

Oggiona Santo Stefano (Santo Stefano) 23-mag 9.30-12.00 Piazza Italia

Olgiate Olona 29-mag 9.00-12.30 Piazza Pertini (Gerbone)

Olgiate Olona 30-mag 9.00-12.30 Piazza Volontari della Libertà (Buon Gesù)

Origgio 23-mag 8.00-18.00 Piazza Immacolata

Samarate 30-mag 9.00-12.30 Piazza Italia

Saronno 22-mag 14.30-19.30 Piazza Volontari del Sangue/Corso Italia

Saronno 23-mag 9.30-12.30 Piazza Volontari del Sangue/Corso Italia

Saronno 29-mag 14.30-19.30 Piazza Volontari del Sangue/Corso Italia

Saronno 30-mag 9.30-12.30 Piazza Volontari del Sangue/Corso Italia

Sesto Calende 22-mag 9.00-18.00 Piazza Garibaldi

Sesto Calende 23-mag 9.00-18.00 Piazza Garibaldi

Sesto Calende 29-mag 9.00-18.00 Piazza Garibaldi

Solbiate Olona 30-mag 9.00-12.00 c/o pesa Via Patrioti ang. Via IV Novembre

Somma Lombardo 22-mag 8.30-12.30 Piazza Vittorio Veneto

Somma Lombardo 30-mag 8.30-12.30 Piazza Vittorio Veneto

Sumirago 29-mag 8.30-12.00 via XXV Aprile

Tradate 22-mag 9.00-12.00 Galleria Bertani

Tradate 29-mag 9.00-12.00 Galleria Bertani

Tradate 30-mag 9.00-12.00 Galleria Bertani

Venegono Superiore 22-mag 9.00-13.00 Parco Pratone – via Pasubio

Venegono Superiore 23-mag 9.00-13.00 Parco Pratone – via Pasubio

Venegono Superiore 29-mag 9.00-13.00 Parco Pratone – via Pasubio

Venegono Superiore 30-mag 9.00-13.00 Parco Pratone – via Pasubio