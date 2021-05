Lenticchia è una piccola tartaruga: un papà racconta i suoi sogni in favole

Il papà Stefano Amadei, impiegato di Ispra che da qualche anno dedica il suo tempo libero alla scrittura per l’infanzia e per i ragazzi, ha dato alle stampe un nuovo libro: “I sogni di Lenticchia“, una raccolta di originali “favole di campagna”, semplici e spensierate. dedicate ai bambini. “Ho pensato queste storie come un premio per il comportamento esemplare e coraggioso mostrato dai più piccoli durante questa pandemia e dai quali noi adulti dovremmo prendere esempio”, spiega l’autore.

Lenticchia è un piccola tartaruga di terra, accudita con amore da una bambina. Dopo i giochi la bambina la carezza gentilmente per poi riporla sotto un vaso, dove un lettino di paglia e cotone la attende per la nanna. Lenticchia dorme serena e quando dorme sogna volpi e talponi, gatti e tortorelle, puledri scattanti e galline volanti. Ogni mattina, al suo risveglio, la bambina le chiede: “Cos’hai sognato Lenticchia?”

Questi sono i suoi sogni:

– Un gatto “va” al mercato (filastrocca)

– La Volpe e il Talpone

– La Rana e la Lumaca

– Il Gatto e la Tortorella

– Il Lombrico e il Filo di Lana

– Il Puledro Svelto

– Ritorno a Casa

– Cronache dall’Orto

– Rossina la Gallina Volante

– Le Due Montagne

– Le Gazze Dispettose

– Il Viaggio di Dora

Il libro è disponibile su Amazon.