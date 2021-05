L’Eremo di Santa Caterina del Sasso di Leggiuno è pronto per la riapertura

L’Eremo di Santa Caterina del Sasso di Leggiuno riapre al pubblico il 17 maggio e con tante novità. Dopo circa sei mesi di chiusura, uno dei luoghi più attrattivi del Lago Maggiore è pronto ad accogliere i visitatori in sicurezza e dopo alcuni lavori di sistemazione e abbellimento. (foto di Stefano Cropanese)

Galleria fotografica L'Eremo di Santa Caterina del Sasso 4 di 18

Coloro che si recheranno all’Eremo, infatti, troveranno una nuova pavimentazione, un nuovo bookshop e tante altre novità. La riapertura è stata rimandata alla metà maggio proprio per permettere agli operai di concludere i lavori sull’antica pavimentazione, più volte interrotti dalla pioggia e altri piccoli lavori strutturali.

Inoltre, la Società Patrimoniale dell’Eremo che ha vinto il bando per l’aspetto gestionale della struttura, è stato messo a punto un sistema di accoglienza per contingentare le entrare e permettere ai visitatori di girare l’Eremo in sicurezza. Durante il fine settimana e i giorni festivi l’ingresso sarà con prenotazione online da effettuare sul sito ufficiale dell’Eremo, durante i giorni feriali la prenotazione online resta attiva, è consigliata ma non obbligatoria.

Sono stati installati dei tornanti che regolano l’afflusso alla scalinata che porta all’Eremo, l’anno scorso chiusa proprio perché era impossibile gestire il numero di accesso dei visitatori. Verrà quindi riattivato anche l’ascensore, probabilmente con ticket a pagamento. Al momento non è ancora attivo il servizio dei battelli sul Lago Maggiore, quindi non sarà possibile accedere all’Eremo via acqua.

Con l’Eremo, riaprirà anche il bar nel piazzale, mentre sono state installate delle casse automatiche per fare i biglietti. Servizio che verrà accompagnato dall’attività classica di biglietteria, dove sarà possibile trovare anche della audioguide. Tutto pronto dunque per la nuova stagione turistica dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso, luogo che in questi mesi di lockdown è stato custodito dai fratelli e dalle sorelle della Comunità Francescana di Betania che dal 2019 si occupano dell’aspetto religioso.

Eremo di Santa Caterina del Sasso

Aperto tutti i giorni

Dal lunedì al venerdì: dalle ore 13.30 alle ore 18.00

Sabato e domenica e festivi infrasettimanali: dalle ore 10.00 alle ore 18.00

L’accesso avverrà nel rispetto dei protocolli di sicurezza emergenza sanitaria, tramite l’utilizzo gratuito dell’ascensore, fino alla data in cui sarà possibile ripristinare l’apertura della scalinata

Accesso alla Chiesa sospeso nel corso delle funzioni religiose

Orario messa ore 17.00 preceduta dal rosario