Letture per bambini? Da biblioteca e Nati per leggere un nuovo servizio per famiglie

Il Sistema Bibliotecario Panizzi assieme ai volontari di Nati per leggere del gallaratese hanno messo a punto un nuovo servizio per i bambini e le loro famiglie: un “help desk” digitale per avere consigli e informazioni su libri e letteratura per l’infanzia.

Le curiosità possono essere molte: “Che cosa posso leggere a mio figlio di pochi mesi?”

“Il mio bambino non sembra essere interessato ai libri, come posso fare per appassionarlo?”

“Perché leggere a mio figlio sin dal pancione potrebbe essere una buona idea? E cosa potrei leggere?”

“Non conosco la letteratura per bambini, avrei bisogno di qualche consiglio per orientarmi…”

“Sebbene con l’avvicinarsi dell’estate si stia già cominciando a pensare ai primi incontri all’aperto, l’esperienza accumulata negli ultimi mesi ha reso evidente quanto sia indispensabile rendersi disponibili anche a distanza – racconta Amanda Fizzotti del Sistema bibliotecario Panizzi – sia per un intervento mirato sulle richieste dei genitori, sia per dare modo di essere raggiunti anche quando le famiglie non avessero occasione di partecipare alle letture e agli incontri con i volontari”.

Già durante i primi giorni dal lancio di questo servizio sono arrivate moltissime domande per i volontari, sempre pronti a rispondere per aiutare i genitori a promuovere e incentivare la passione per la lettura nei loro bambini.

Se si hanno dei dubbi o delle curiosità, se si desidera confrontarsi o condividere esperienze, se si è in cerca di consigli e spunti, ecco l’opportunità giusta.

I volontari Nati per leggere sono a disposizione per una consulenza gratuita e personalizzata sulle tematiche della lettura precoce in famiglia.

Per contattare direttamente i volontari basta scrivere all’indirizzo mail: npl.gallarate@gmail.com. I volontari di Nati per leggere prontamente risponderanno.