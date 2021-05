LibriAMOci: gli studenti del IC Varese5 portano poesia musica e racconti ai Giardini

“Sii il cambiamento che vorresti vedere nel mondo (Mahatma Gandhi) Io e gli altri insieme per…” Questo il tema scelto per la XIII edizione di LibriAMOci, la manifestazione culturale promossa dall’Istituto Comprensivo Varese5 Dante Alighieri e che coinvolge tutte le primarie e la secondaria di primo grado d’Istituto per motivare gli studenti alla lettura.

Nel pomeriggio di giovedì 27 maggio la tensostruttura dei Giardini Estensi ha ospitato, dopo il Concerto di primavera per chitarre, violini violoncelli e tromba degli studenti delle classi Smim (le sezioni del musicale della Dante) la premiazione dei concorsi di prosa, poesia ed arte grafica dedicati alla manifestazione e pubblicati nel libro “LibriaAMOci – chi legge vola in alto”, XIII edizione, anno 2020.

Galleria fotografica LibriAMOci XII edizione 4 di 24

“Soprattutto in questo difficile periodo di pandemia, abbiamo riflettuto spesso sul cambiamento che è in noi e fuori di noi, abbiamo compreso che molto dipende da noi e da come ciascuno di noi si mette in gioco con chi abbiamo di fianco. Abbiamo compreso che per poter costruire un futuro migliore occorre iniziare subito”, ha detto la preside Maria Rosa Rossi introducendo la cerimonia cui hanno partecipato decine di famiglie assieme al sindaco Davide Galimberti, l’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio e il direttore dell’Ufficio scolastico territoriale Giuseppe Carcano.

BORSE DI STUDIO ALBERTO OCHETTI

Sono state innanzi tutto consegnate le quattro borse di studio da 400 euro l’una istituite dall’Associazione genitori in memoria di Alberto Ochetti , medico e papà scomparso nel 2020. A consegnarle a due studenti 2^ e due di 3^ della media Dante la figlia di Ochetti, Rachele.

IL CONCORSO DI POESIA GIACOMO ASCOLI

Sono 546 le poesie scritte dagli alunni delle classi 4^e 5^ delle primarie, 1^ e 2^ delle secondaria del IC Varese 5 per il Concorso di poesie Giacomo Ascoli che ha premiato otto giovani compositori, due per classi di età, le cui poesie sono state recitate sul palco dagli attori Lidia Munaretti (anche ex vicepreside della Dante) e Antonio Borgato. A consegnare i premi l’ex docente della Dante e volontaria di Fondazione Giacomo Ascoli Patrizia Nisolli, che ha sottolineato come emerga, da tutte le poesie inviate, “la volontà dei ragazzi ad aiutare gli altri, sempre partendo da se stessi, com’è nello spirito della Fondazione che in memoria di Giacomo si impegna per garantire le migliori cure e quindi le migliori possibilità di guarigione ai bambini e ai ragazzi affetti da malattie onco-ematologiche”.

CONCORSO DI DISEGNO

Al concorso hanno partecipato 420 studenti tra bambini e ragazzi del IC Varese 5. Venti di questi elaborati sono stati selezionati per la pubblicazione in LibriAMOci, tra premiati e menzioni speciali, incluso il premio speciale intitolato all’ex docente della Dante Luigina Recalcati.

LIBRIAMOCI, IL CONCORSO DI PROSA

I 40 testi di prosa selezionati per la pubblicazione in questa XIII edizione di LibriAMOci sono stati selezionati da una giuria di esperti presieduta dalla scrittrice Marta Morotti su un totale di 363 racconti elaborati dai bambini e dai ragazzi che hanno partecipato al concorso di scrittura creativa. “Lavori originali, che non cadono nel banale, ricchi di buoni spunti e di quella fantasia ed entusiasmo che è giusto ritrovare in persone tanto giovani”, si legge nella prefazione del libro.