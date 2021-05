L’indice Rt è in crescita ma il bollettino settimanale conferma la zona gialla in Lombardia

Come previsto la Lombardia si conferma in linea con i parametri che permettono la permanenza in zona gialla, la fascia colore che come sappiamo permette il maggior grado possibile di aperture e allentamento delle restrizioni rispetto a quella arancione e rossa.

La tabella redatta dalla cabina di regia nazionale guidata dall’Istituto Superiore di Sanità conferma per la regione una situazione all’interno dei margini di sicurezza. Nel dettaglio l’indice Rt si conferma sotto la soglia di 1 (il limite critico oltre quale scatta la zona arancione). Quello lombardo, relativamente all’ultima data in cui può essere calcolato, è di 0.92, comunque in crescita rispetto a quanto rilevato la scorsa settimana.

Il report fotografa a livello lombardo una condizione ancora di diminuzione dei nuovi casi positivi segnalati e dei focolai rilevati, pur restando “alto” il livello di impatto rilevato sulle strutture ospedaliere.

A livello nazionale sale ancora per la seconda settimana consecutiva l’indice nazionale Rt che si attesta a 0,89 rispetto allo 0,85 della settimana scorsa e allo 0,82 di due settimane fa.