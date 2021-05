L’Istituto La Provvidenza pronto a riaprire alle visite dei familiari da settimana prossima

Ora il covid fa meno paura, grazie ai vaccini, e da qualche settimana l’Istituto La Provvidenza ha iniziato a predisporre e organizzare le modalità di visita in presenza. L’arrivo dell’ordinanza del Ministero della Salute ha fornito maggiore chiarezza rispetto alle procedure che dovranno essere adattate in tali visite, che potranno essere organizzate nella nostra struttura già a partire dalla prossima settimana e cioè da lunedì 17 maggio. Un momento atteso da oltre un anno dalle centinaia di ospiti della struttura e dai loro cari.

Il direttore sanitario della RSA, Elena Cassani, ribadisce l’impegno del nostro Istituto: “Consapevoli dell’importanza del conforto da parte dei famigliari per i nostri anziani, abbiamo iniziato da tempo a lavorare con il nostro referente Covid per consentire un incontro più vicino e diretto tra i famigliari e gli ospiti dell’Istituto in totale sicurezza”.

Gli ospiti vaccinati potranno finalmente rivedere “dal vivo” i loro cari, che oggi hanno ricevuto la comunicazione ufficiale da parte dell’istituto, contenente i documenti da esibire – in attesa della disponibilità del Certificato Verde Covid19 – e le procedure di prenotazione. I famigliari potranno continuare in ogni caso a far visita ai propri cari anche attraverso gli Angoli degli Abbracci, che continueranno ad essere funzionanti.

«E’ un momento emozionante, che i famigliari attendevano da tanto – ha dichiarato il neo-presidente Romeo Mazzucchelli -. Sfruttando la bella stagione, anche i nostri giardini diventeranno luoghi di incontro e, immagino, di commozione per tutti».