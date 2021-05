Lo sfogo della sindaca di Stresa: “Tornerò lassù, solo così mi sento vicina alle vittime”

«Sento il desiderio di tornare lassù ancora una volta l’ho già fatto martedì ma non so perché qualcosa mi spinge a risalire quella pineta, a sedermi dove lo sono stata per 7 lunghe interminabili ore, lassù mi sento più vicina alle persone che per la stoltezza di alcuni hanno perso la vita, strappati violentemente a questo mondo».

Una settimana da incubo, che l’ha costretta «a dover percorrere le vie della nostra città con mascherina e occhiali scuri per sfuggire all’indelicatezza di cronisti».

Lo scrive Marcella Severino (foto), sindaca di Stresa in un post sul suo profilo facebook. Un messaggio a tratti intimo e profondo che ha voluto condividere coi suoi concittadini, frutto di meditazione che segue all’intensità di giorni difficili.

«Le lacrime sono qui, dietro ai miei occhi desiderose di sgorgare, le sento farsi spazio e glielo consento, uscite dai miei occhi, irroratemi le guance fino a scendere ai lati del volto.

Ho bisogno di svuotare il mio corpo da tutto lo stress accumulato e se piangere servisse a questo … allora fate pure. Ripercorro ciò che ho fatto in questi giorni e mi chiedo se avrei potuto fare di più, non so rispondermi, ho agito cercando di fare il meglio che potevo, mettendoci tutta me stessa».

Alla fine il ringraziamento a chi le è stato vicino, ma anche l’amarezza per le assenze: «Grazia ancora infinitamente a tutti voi che mi siete vicini e grazie anche a chi avrebbe dovuto esserlo visto i ruoli che riveste ma che è stato un grande assente, anche questo fa capire molte cose».

Solo ieri, venerdì un altro sindaco della zona, Alessandro Monti di Baveno aveva commentato i terribili giorni della tragedia.