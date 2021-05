Lombardia, aperte la prenotazioni del vaccino anche per le persone fragili dai 16 ai 49 anni

Dalle ore 18 di oggi, sabato 1 maggio, anche le persone fragili dai 16 ai 49 anni, in possesso di un’esenzione per patologia, potranno prenotare la vaccinazione anti Covid-19.

È possibile prenotare attraverso il portale regionale cliccando su ‘vaccinazioni persone tra i 59 e i 16 anni con patologie’. Rimane sempre attiva la prenotazione per le altre categorie già in corso.

In alternativa è possibile utilizzare le seguenti modalità: tramite sportello Postamat, anche se non sei correntista, inserendo la tessera sanitaria, il cap di residenza/domicilio e il tuo numero di cellulare oppure con l’aiuto dei Portalettere, che possono effettuare per te la prenotazione, o telefonando al numero verde 800 894545.

Per maggiori informazioni vai su: http://reglomb.it/IgHx50Ejqyc