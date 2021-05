“Lombardia Attrattiva”, il piano della Regione per finanziare “progetti turistici innovativi”

Regione Lombardia finanzia un piano per il rilancio del turismo con una dotazione finanziaria di 200.000 euro nel biennio 2021-2022 per la realizzazione di progetti “innovativi e replicabili”, in grado di far conoscere e promuovere il territorio da un punto di vista ambientale, paesaggistico, culturale, artistico, economico e imprenditoriale.

Si chiama ‘Lombardia Attrattiva‘ ed è la misura sperimentale finalizzata a sostenere ‘azioni-pilota’ di marketing territoriale promosse da enti pubblici territoriali lombardi. I contenuti della proposta sono stati pubblicati sul Burl e le domande di partecipazione potranno essere inviate dal 20 maggio al 22 giugno 2021.

«Il rilancio turistico – dice Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda – passa anche attraverso l’impegno degli enti locali nel valorizzare i propri territori. In tal senso, Regione Lombardia sostiene quei progetti che, in un’ottica di marketing territoriale, sanno promuovere al meglio le eccellenze e le tipicità di ogni località lombarda».

L’agevolazione prevede la concessione di un contributo a fondo perduto pari al 50% dell’investimento complessivo, ad esclusiva copertura delle spese di parte corrente, fino ad un massimo di 40.000 euro. L’investimento complessivo è fissato in minimo 20.000 euro.

I progetti dovranno garantire l’incremento dell’attrattività e della competitività della Lombardia, favorendo la ripresa economica a vantaggio delle imprese del territorio nella logica di uno sviluppo sostenibile. Anche per attrarre l’interesse di operatori economici, investitori, turisti e stakeholder.

«Dopo mesi difficili – conclude Lara Magoni -con il turismo che ha sofferto una crisi senza precedenti, dobbiamo tornare a diventare protagonisti del nostro destino La collaborazione sinergica tra istituzioni e professionisti del mondo dell’attrattività è fondamentale per riposizionare il brand ‘Lombardia’ ai vertici nazionali e internazionali».

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma informativa ‘Bandi online’ all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it.