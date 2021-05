Lombardia, dati da zona gialla nel giorno del bollettino settimanale

Regioni e Governo stanno discutendo sulle modifiche da introdurre al meccanismo che regola la classificazione delle fasce di colore nelle regioni ma, intanto, resta valido il sistema che tutti conosciamo e che, ogni venerdì, stabilisce le eventuali restrizioni da applicare regione per regione.

Anche questa settimana, da quello che si può capire osservando i dati noti sull’andamento del contagio, la Lombardia si confermerebbe ancora in zona gialla, con diversi indicatori ancora in fase di miglioramento.

Ricoveri

Il primo e più importante indicatore è quello dei ricoveri ospedalieri nei reparti covid ordinari e nelle terapie intensive. Per osservare un livello di riempimento degli ospedali così “basso” bisogna andare indietro di cinque mesi al 26 ottobre quando, però, la curva dei ricoveri stava salendo verticalmente.

Ora, all’inverso, la curva scende ed è arrivata ad un livello più basso di quello raggiunto nella fase meno intensa fra la seconda e la terza ondata. Si tratta di un indicatore che comunque conferma una situazione ancora critica negli ospedali ma in costante miglioramento.

Indice Rt

In una fase in cui gli ospedali sono comunque ancora sotto pressione l’indice Rt, quello che misura la velocità di diffusione del contagio, continua ad essere cruciale per determinare la zona di rischio della regione. Quello lombardo, però sembrerebbe essere addirittura in lieve decrescita rispetto a settimana scorsa e dai calcoli applicati ai dati trasmessi da Regione Lombardia si attesterebbe a 0.87.

Rt @RegLombardia

Nuovi dati aggiornati al 12 maggio 2021 Rt 28 aprile 2021 dovrebbe essere 0.87 [0.85-0.89] I dati dei mesi passati non si discostano dal precedente aggiornamento.https://t.co/DUfiMwjxft pic.twitter.com/qrrjRdLapP — Vittorio Nicoletta (@vi__enne) May 12, 2021

Incidenza dei contagi

L’incidenza dei nuovi casi settimanali registrati ogni 100mila abitanti è destinata a diventare cruciale nel nuovo sistema di valutazione tutt’ora in discussione. Per il momento resta il vincolo dei 250 casi ogni 100mila abitanti, una soglia superata la quale scatterebbe in automatico la zona rossa. Per fortuna la media lombarda resta lontana da quella soglia ed è a 94 casi settimanali ogni 100mila abitanti. Nessuna provincia si discosta significativamente da quel livello.