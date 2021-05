Bighetti: “Carta dei diritti degli animali è un richiamo al senso civico”

«Gli animali hanno dei diritti e hanno diritto alla vita; la carta dei diritti degli animali vuole essere un richiamo al senso civico, perché tenere degli animali con sé comporta responsabilità», spiega la consigliera di Lonate Pozzolo Linda Bighetti.

L’approvazione della Carta dei diritti degli animali, infatti, sarà discussa e votata nel prossimo consiglio comunale, lunedì 17 maggio.

I diritti degli animali

La carta dei diritti degli animali è attiva da anni, dopo l’approvazione all’Unesco, nel 1978, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale, promossa da Lida e molte altre associazioni animaliste. «Siamo uno dei primi comuni lombardi – continua la consigliera – ad approvarla. Il tema degli animali è molto sensibile, perché si riconduce al rispetto dell’ambiente e della natura».

Si tratta, in concreto, di regole da rispettare se si ha un animale, constrastando legalmente lo sfruttamento degli animali e la crudeltà loro inflitta. «Inoltre, ricordo alle persone che non bisogna abbandonare gli animali, anche se non esistono leggi che puniscano legalmente l’abbandono». Bighetti poi pone una riflessione sulla distinzione di trattamento che si ha tra animali da affezione (cani, gatti e animali da compagnia) e quelli “da reddito” (animali da fattoria): «Il Partito animalista sta cercando di sensibilizzare su questo fronte, richiamando un forte senso civico che oggi purtroppo manca. Ci sono arrivate numerose segnalazioni di persone che tenevano degli animali “da reddito” in condizioni igienico-sanitarie non adeguate o che li sottoponevano a forme di maltrattamento».

Bighetti è entrata nel Partito animalista a inizio 2021, promettendo che avrebbe lavorato insieme alla maggioranza civica “Uniti e liberi” (di cui è parte dal 2019, quando è entrata per sostituire Nicolò Migliorin) per tutelare l’ambiente e gli animali. «Insieme all’amministrazione, che mi appoggia sempre, presto faremo uscire sul sito del comune delle

informazioni e dei numeri utili da contattare per aiutare la gente che trova animali selvatici feriti per strada; con i comuni della zona limitrofa collaboriamo molto bene, inoltre devo ringraziare la mia sindaca, Nadia Rosa, che ha accettato la mia proposta».

Il periodo del lockdown e l’aumento dell’abbandono

«So che l’anno passato è stato molto difficile sotto ogni aspetto, ma il mio vuole essere un richiamo al senso civico», continua Bighetti che, insieme a molti volontari e volontarie delle associazioni animaliste, è impegnata nella sensibilizzazione sulla sterilizzazione, la chippatoria e su come tenere gli animali da fattoria «in condizioni adeguate».

Come è stato il 2020, insieme ai lockdown, per queste associazioni? «Le richieste d’aiuto, così come gli abbandoni, sono aumentati. Per questo una forte sensibilizzazione sulla pratica della sterilizzazione è importante: siamo arrivati al pieno, abbiamo cuccioli abbandonati ovunque», risponde, sottolineando l’importanza dell’impegno dei volontari e del lavoro «incessante che deve essere messo in risalto».

Inoltre, Bighetti ravvisa la necessità di cambiare i regolamenti regionali, «fermi agli anni Novanta, obsoleti»: tra le proposte da avanzare in Regione Lombardia ci sono l’anagrafe animale e il censimento dei volontari, «in modo che possa intervenire più agilmente». Domenica 16 maggio il partito sarà in piazza a Samarate con un banchetto per raccogliere donazioni di cibo e denaro per la numerosa colonia felina.