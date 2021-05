Longobardi: “Ma non si poteva decidere insieme sui nuovi spartitraffico?”

«Questa modalità di calare provvedimenti dall’alto non è condivisibile in alcun modo». Il consigliere comunale di minoranza Rocco Longobardi lamenta il proliferare di spartitraffico e cordoli a Gallarate».

All’inizio, un mese fa, sembrava un intervento puntuale in alcune aree (come il pericoloso incrocio via Volta-via Dante), ma poi hanno iniziato a comparire un po’ ovunque «Non un intervento ad hoc in qualche punto specifico e ragionato, ma una profusione di simil-marciapiedi buttati un po’ ovunque, ancora tutti da rifinire. È difficile capire il motivo esatto di tutti questi cordoli, quasi come se all’improvviso fosse stata sposata una filosofia totalmente nuova ed in contraddizione con quanto affermato in altri tempi, non così lontani».

«Molti cittadini si sono espressi sull’argomento con evidente contrarietà, lamentando problemi e disagi di ogni genere ad automobilisti, motociclisti ed anche ai ciclisti. Non sarebbe stato meglio trovare una modalità più corretta? Non era possibile coinvolgere anche i consiglieri attraverso una commissione per arrivare ad un percorso condiviso su un argomento così importante come la viabilità? E soprattutto, non si poteva avviare una campagna di informazione capillare e di “educazione” ai cittadini? Questa modalità di calare provvedimenti dall’alto non è condivisibile in alcun modo».