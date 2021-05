A Luino arriva la ruota panoramica con vista Lago Maggiore

Lavori in corso nel parcheggio del porto Lido di Luino per l’installazione di una Ruota Panoramica. Si tratta di una ruota alta 35 metri che permetterà a tutti di godere del panorama della città nella massima sicurezza, dotata di 22 cabine di cui una interamente dedicata alle persone diversamente abili.

“Abbiamo atteso a raccontarlo perché aspettavamo il nullaosta da parte della Prefettura. Siamo contenti perché questo rappresenta un punto di partenza per rilanciare il turismo di prossimità”, commenta l’assessore Botta.

Sabato 15 maggio, salvo maltempo, è in programma la presentazione ufficiale: saranno annunciati i costi per la popolazione mentre sono già previsti sconti per residenti, persone diversamente abili e scuole della zona. La ruota rimarrà in città fino al prossimo 27 giugno, totalmente illuminata a led.

“Siamo soddisfatti di essere riusciti a portare un’attrazione come la ruota panoramica anche a Luino, rispettando tutte le norme anti-covid. Un ottimo mezzo per valorizzare ancora di più lo sguardo con cui guardiamo il nostro meraviglioso territorio. Un piccolo grande traguardo che speriamo possa risollevare qualche animo nonostante il periodo”, conclude l’assessore Botta.