L’ultimo ambulante rinuncia alla sospensiva: il mercato in piazza Repubblica fa un passo avanti verso la “legittimità”

I ricorsi legati allo spostamento del nuovo mercato da piazzale Kennedy a piazza Repubblica hanno fatto un altro passo avanti a favore della speditezza della risoluzione delle controversie tra Comune e ambulanti: nella giornata di oggi, 19 maggio 2021, il ricorrente dell’ultimo in essere ha rinunciato alla sospensiva del provvedimento di assegnazione degli spazi del nuovo mercato.

Con questa rinuncia alla sua domanda cautelare, sarà così possibile per il ricorrente accedere al cosiddetto “merito a breve”, ossia la fissazione dell’udienza di discussione a breve distanza di tempo, in questo caso, a novembre: una decisione quindi che non avverrà solo in tempi più rapidi, ma sarà sul merito della questione e non sulla sola domanda cautelare.

D’altro canto, nell’udienza è stato riconosciuto anche che le delibere comunali impugnate non hanno determinato la revoca di alcun posteggio e, alla luce di questa considerazione, ha richiesto alla ricorrente di precisare, in termini concreti e puntuali, il danno lamentato: segnando un importante passo anche per il comune di Varese.

Il Tar aveva già respinto ad inizio di aprile, la misura cautelare contenuta nel ricorso dell’ambulante, che contestava i criteri di formazione delle graduatorie definitive: con essa la questione rimaneva ancora sospesa, ma lo spostamento del mercato era stato comunque possibile.