Lunedì notte sulla A8, chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in entrata verso Varese

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, dalle 21:00 di lunedì 31 maggio alle 5:00 di martedì 1 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in entrata verso Varese.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Gallarate, al km 29+900, o, in ulteriore alternativa, invertire il senso di marcia presso lo svincolo di Castellanza.

SULLA A4

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, in orario notturno, nelle cinque notti consecutive di lunedì 31 maggio, martedì 1, mercoledì 2, giovedì 3 e venerdì 4 giugno, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Rovato, in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Ospitaletto, al km 206+400, o di Palazzolo, al km 193+200.

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione delle pensiline di stazione, in orario notturno, nelle cinque notti consecutive di lunedì 31 maggio, martedì 1, mercoledì 2, giovedì 3 e venerdì 4 giugno, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa completamente la stazione di Dalmine, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bergamo, al km 172+500, o di Capriate, al km 160+700.