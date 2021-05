Maccagno offre quattro borse di studio per gli studenti meritevoli

L’Amministrazione Comunale di Maccagno con Pino e Veddasca ha istituito n. 4 Riconoscimenti al Merito dedicati ai residenti e relativi all’anno scolastico 2020/2021.

Entro le ore 11.30 di sabato 24.07.2021 andranno consegnate le domande relative agli studenti frequentanti la classe V della Scuola Primaria, delle tre classi della Scuola Secondaria di Primo Grado, le prime tre classi della Scuola Secondaria di Secondo Grado e delle classi IV e V della Scuola Secondaria di Secondo Grado.

Come ogni anno, l’Amministrazione comunale di Maccagno con Pino e Veddasca ha istituito i riconoscimenti al merito nell’ambito del Piano per il Diritto allo Studio, riservati ai residenti nel Comune.

Ecco come avverranno le selezioni.

La scuola Primaria vedrà la partecipazione della sola classe quinta. Requisiti richiesti per poter presentare la domanda ed essere premiati con 500 Euro: aver ottenuto almeno il 50% di valutazioni “livello avanzato” nelle competenze; non aver nessun “livello base” e avere “buono” in comportamento.

Per la Scuola Secondaria di primo grado, invece, si contenderanno il riconoscimento di 700 Euro tutte le tre classi: prima, seconda e terza. Saranno ammessi gli alunni non ripetenti nell’anno in corso di valutazione. Per tutti gli studenti, fino alla classe terza, sarà necessario avere conseguito, nello scrutinio finale, una media scolastica non inferiore a 8/10 (il voto di religione non fa media), e non avere debiti formativi nell’anno in corso di valutazione. In comportamento il voto di “8”.

Doppia suddivisione per gli studenti della Scuola Secondaria di Secondo grado: per le classi prima, seconda e terza – al migliore andranno 800 Euro – valgono le stesse regole stabilite per la Scuola Secondaria di Primo grado.

Per gli alunni della classe quarta sarà necessario aver conseguito, nello scrutinio finale, una media non inferiore a 8/10 ed un titolo di studio non inferiore a 80/100; in comportamento almeno “8”. Il migliore verrà premiato con € 1.000.

A tutti i partecipanti verrà assegnato un Attestato di Merito. Il riconoscimento non sarà assegnato a chi nel passato ne abbia ottenuto uno, purché nel ciclo di studi per il quale viene presentata la domanda.

A parità di punteggio totale, sarà riconosciuto un punto in più per ogni giudizio migliore in comportamento. In caso di ulteriore parità, l’importo del riconoscimento sarà suddiviso tra coloro che ne avrebbero diritto. Per gli alunni di quinta della Scuola Primaria, la graduatoria terrà conto delle valutazioni delle competenze riportate nello scrutinio finale con il quale è disposta la promozione alla classe successiva. Il premio sarà assegnato all’alunno/a che conseguirà il maggior numero di “ livello avanzato”; a parità di numero di valutazioni “livello avanzato”, si procederà con il calcolo delle valutazioni “livello intermedio” .

Le domande dovranno pervenire direttamente al Protocollo del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca entro e non oltre le ore 11.30 del 24 luglio 2021. I risultati saranno resi pubblici in una data che sarà comunicata successivamente. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria: tel. 0332-562 011.