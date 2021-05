Malattie cardiovascolari: dall’alimentazione allo stile di vita, ecco come fare prevenzione

Le patologie cardiovascolari sono malattie che riguardano il cuore ed i vasi sanguigni.

In Italia è stato stimato che circa il 44% dei decessi sia da attribuire proprio a dei disturbi di tale natura, motivo per cui informarsi su queste malattie e sulle possibili strategie di prevenzione può essere utile per ridurne in maniera piuttosto significativa l’incidenza.

L’elevata frequenza di disturbi, naturalmente, fa sì che l’ambito cardiovascolare sia anche uno di quelli in cui si concentrano maggiormente le attenzioni della ricerca, che opera con l’obiettivo di portare continui miglioramenti sia sul fronte delle tecniche di diagnosi sia per quello che riguarda quelle legate alle cure.

È per questo che sono stati condotti numerosi studi sul cuore e sul sistema vascolare e molte altre ricerche sono ancora in corso: scopri di più sulla Ricerca delle malattie cardiovascolari su argentovivo.fondazionehumanitasricerca.it.

L’importanza della prevenzione nelle malattie cardiovascolari

Per ridurre il rischio di insorgenza di malattie cardiovascolari si è rivelata fondamentale la cosiddetta prevenzione primaria. Con questa espressione si fa riferimento a tutte quelle strategie che possono essere messe in atto prima dell’insorgenza di una patologia.

Oltre alla prevenzione primaria, per le malattie del cuore e dei vasi è importante anche la prevenzione secondaria. In questo caso si tratta delle strategie volte a migliorare la qualità di vita dei pazienti in cui una malattia cardiovascolare si è già manifestata e lo scopo è di limitare la progressione della patologia.

Le campagne di sensibilizzazione dei pazienti e le misure di prevenzione hanno dimostrato di poter essere efficaci e di poter portare ad un’effettiva riduzione dell’insorgenza di questi disturbi. Per questa ragione, dovrebbe essere ampiamente diffusa la consapevolezza di poter migliorare la qualità della vita e proteggere lo stato di salute cambiando lo stile di vita e passando ad abitudini salutari.

Intervenire sui fattori di rischio

Gli studi condotti fino ad oggi hanno messo in luce i cosiddetti fattori di rischio cardiovascolari.

Molti di questi, naturalmente, non sono specifici delle malattie cardiache e vascolari, ma sono comuni a molte altre patologie. Ciò significa che eliminandoli, laddove possibile, non si godrà di un beneficio solo dal punto di vista cardiovascolare.

I fattori di rischio possono essere divisi in due categorie: da un lato quelli modificabili e dall’altro quelli non modificabili. Se sui secondi non si ha la possibilità di intervenire – si pensi ad esempio a delle mutazioni genetiche che predispongono allo sviluppo di cardiomiopatie – sui fattori di rischio modificabili si ha invece l’opportunità di intervenire ed è consigliato farlo.

Tutti i pazienti dovrebbero ad esempio mantenere i valori pressori nel range fisiologico, perché è stato dimostrato che dei valori pressori elevati possono mettere sotto sforzo il cuore e portare danni a livello vasale.

È importante tenere costantemente sotto controllo anche la glicemia ed il colesterolo: il diabete e le dislipidemie sono classificati tra i fattori di rischio cardiovascolari modificabili, dal momento che i valori di glucosio e di colesterolo possono essere riportati nel range fisiologico con la giusta terapia e la corretta alimentazione.

A prescindere dalla storia clinica personale e familiare ed indipendentemente dagli altri fattori di rischio citati, tutti i pazienti dovrebbero evitare uno stile di vita sedentario. Molteplici studi hanno infatti dimostrato i benefici dell’attività fisica, che dovrebbe essere fatta regolarmente e con un carico di lavoro proporzionato allo stato di allenamento e all’età del paziente.

Fare esercizio fisico aiuta a prevenire le malattie cardiovascolari e diverse altre patologie, inoltre risulta benefico anche per i pazienti in cui si è già avuta l’insorgenza di disturbi a livello cardiaco o vascolare.