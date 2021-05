La riccia Mikasa ce l’ha fatta: investita a Legnano ha dato alla luce quattro riccetti

Una bella storia arriva da Busto Arsizio.

Sulla sua pagina Facebook l’associazione di volontariato “Casaringhio“ racconta il lieto fine della disavvetura di Mikasa, una femmina di riccio travolta da diverse auto a Legnano la sera dell’8 aprile scorso e raccolta da una ragazza.

«Non eravamo sicuri che si salvasse – spiegano i volontari di Casaringhio – Era piena di danni, ferite, traumi. Ma invece aveva una forza dentro che non riuscivamo a spiegarci. E oggi abbiamo capito il motivo. Mikasa in un mese ha fatto passi da gigante seguendo le terapie e cure idonee si è ripresa senza nessun danno permanente. Era seguita costantemente, monitorata su ogni aspetto. Ho fatto in modo che non perdesse l’occhietto e quindi rimanere disabile. Ammetto che è stato un miracolo».

Questa mattina Milena, la signora che l’ha presa quella sera, ha trovato una bella sorpresa, quattro piccoli riccetti: «Mikasa ha lottato per i suoi piccoli. Queste sono le storie che mi piace raccontare. Grazie a Milena e alle sue figlie e anche a Casaringhio che non si volta mai indietro».

Casaringhio è un’associazione di promozione sociale, che si propone come scopo principale, quello di supportare persone ed animali che dovessero trovarsi in difficoltà.

Nata inizialmente con lo scopo di soccorrere animali feriti o abbandonati, opera sul territorio dell’Alto Milanese dal 2020.

Sulla pagina Facebook notizie e attività di Casaringhio.