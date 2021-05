E’ mancato Mario Vavassori, Sumirago dice addio al suo storico amministratore

Si è spento questa sera Mario Vavassori, storico amministratore comunale di Sumirago, già vicesindaco nella precedente amministrazione e attualmente assessore alle Partecipazioni societarie.

A darne la notizia il sindaco Mauro Croci, che ha ricordato Vavassori con commozione.

«Persona saggia e generosa che ha sempre messo passione ed amore nelle cose che faceva – scrive Croci – Per me un costante punto di riferimento. La mia amministrazione e l’intera comunità sumiraghese perde un pezzo pregiato della sua storia. Ha combattuto come un leone fino in fondo, come suo solito, ma questa volta non ce l’ha fatta. Io ho perso molto di più di un amico».