Maroni, assolta l’ex collaboratrice Paturzo, “mai abusato del mio ruolo di Governatore”

Maria Grazia Paturzo, ex collaboratrice di Roberto Maroni ai tempi in cui era ministro dell’Interno, è stata assolta a Milano dall’accusa di aver reso una falsa testimonianza al processo sulle presunte pressioni indebite per farle ottenere un viaggio a Tokyo e per far ottenere alla sua collega Mara Carluccio un contratto di lavoro Eupolis, ente di ricerca della Regione. Processo che si è concluso con l’assoluzione in Cassazione dello stesso Maroni e dei suoi coimputati lo scorso 5 novembre. A scagionare Maria Grazia Paturzo con la formula “perchè il fatto non sussiste” è stato il gup Tiziana Gueli, al termine del giudizio con rito abbreviato.

Roberto Maroni dal suo profilo facebook ha commentato la notizia: «Dopo 7 anni di tormento tutte le accuse strampalate contro di me sono finalmente cadute ed è emersa la verità:

non ho mai abusato del mio ruolo di governatore della Lombardia. Chi in questi anni ha coperto di fango me e i miei collaboratori dovrebbe solo vergognarsi e chiedere scusa».