Maruca segna, Allegretti domina a rimbalzo: la Robur pareggia i conti

Fattore campo rispettato nella serie playout che vede impegnata la Coelsanus Varese: dopo aver perso le prime due partite in Sicilia, sul campo della Fidelia Torrenova, la squadra di coach Guido Saibene si è riscattata centrando il successo sia in Gara3 (QUI l’articolo) sia in Gara4 e ha riportato il punteggio in perfetta parità: 2-2.

Per stabilire quale tra le due formazioni otterrà la salvezza diretta, senza passare dalle forche caudine dell’ultimo turno, sarà quindi necessaria la “bella” in programma mercoledì 26 maggio (ore 20) di nuovo sul campo di Torrenova. Nel quarto incontro, disputato domenica al Campus, la Robur si è imposta 72-61 grazie soprattutto a un ottimo finale di gara.

I gialloblu infatti sono stati autori di un parziale decisivo di 20-6 nell’ultimo quarto di gioco, uno “strappo” che ha permesso di rimediare a un secondo periodo negativo nel quale i siciliani si erano portati avanti di 6 punti all’intervallo (34-40). In una giornata senza grandi spunti offensivi per Gergati (3), Ivanaj e Allegretti (8), l’eroe della partita è stato Matteo Maruca, autore di 24 punti pesantissimi con percentuali stellari (7 su 9 dal campo). Bene anche Corno, 15 con il 43% dall’arco, mentre capitan Allegretti si è rifatto a rimbalzo strappando ben 17 palloni e sopperendo così (insieme ad Albique) all’assenza di Antonelli. E il 48-35 in questa statistica è stato determinante per il risultato finale.

Tra gli ospiti, due in doppia cifra: Perin con 18 punti e Gloria con 12. In generale però, Torrenova ha avuto percentuali troppo basse (44% da 2, appena 23% da 3 e addirittura il 42% ai liberi) che non ha permesso ai siciliani di reggere l’impatto della Coelsanus nella ripresa. Ora i gialloblu si apprestano dunque a un ultimo volo in direzione Sud: mercoledì c’è l’occasione di completare una rimonta difficile ma affascinante per chiudere la serie. Altrimenti continuerà la via crucis contro Piadena, già certa di giocare il turno di spareggio.