Mascherine: istruzioni (scientifiche) per l’uso

C’è di solito un momento che rappresenta l’inizio della pandemia a livello personale, quando abbiamo fatto “click” e ci siamo detti: “Sveglia, è arrivata anche qui”. Per me è stato una mattina quando, pochi giorni prima del paziente zero di Codogno, girando l’angolo sotto casa, mi sono quasi scontrato con una studentessa cinese che abita al secondo piano. Aveva la mascherina, e non era per lo smog. Ho scartato di lato e un brivido mi è corso lungo la schiena. Nei giorni precedenti non la portava. Ho avuto la prima percezione reale del rischio Coronavirus. Non avevo mai indossato una mascherina prima di allora in vita mia. Sono costrittivo, mi piace respirare a pieni polmoni. Quando medito, la mia pratica preferita è la respirazione consapevole. Detesto avere la museruola. Mi soffoca, irrita la pelle, tira le orecchie. Faccio fatica a riconoscere le persone e le loro emozioni. Non mi abituerò mai. Ma la scienza conferma che è bene usarle. E usarle bene non è banale.

Le mascherine, sono il dispositivo di protezione individuale per antonomasia, e il simbolo onnipresente della pandemia. In realtà sono parte delle politiche di prevenzione sanitarie già da secoli. “La storia dovrebbe essere maestra ma spesso non lo è” racconta Vittorio Sironi, docente di Storia della medicina e della sanità e Antropologia medica all’Università di Milano Bicocca, autore del libro “Le maschere della salute. Dal Rinascimento ai tempi del coronavirus” edito da Carocci. “Già nel 1918 con la Spagnola, i dati parlavano chiaro. Il solo uso della mascherina era capace di ridurre il contagio del 15-20%, tanto che le città e gli Stati che le resero obbligatorie ebbero un’incidenza del contagio diverso”.

Oggi sappiamo conosciamo meglio l’efficacia dei vari strumenti non farmacologici per debellare la pandemia. Lo studio “Conoscere l’efficacia degli interventi dei governi in Europa contro la seconda ondata del Covid-19 è stato condotto da alcune delle maggiori università europee: Oxford, Imperial College London School of Economy, Bristol, Copenaghen e Essen. All’interno del database sono confluite oltre 5.500 voci di intervento che corrispondono a 114 aree di analisi. La raccolta dei dati ha riguardato 7 Paesi: Austria, repubblica Ceca, Germania, Inghilterra, Italia, Olanda, Svizzera nel periodo tra il 1 agosto 2020 e il 9 gennaio 2021. La seguente è la lista di efficacia nella riduzione dell’indice Rt in percentuale delle varie misure intraprese:

#1: chiusura delle attività commerciali: Rt -35%

#2 limitazioni agli incontri tra persone estranee al proprio nucleo famigliare: Rt -26%

#3 coprifuoco notturno: Rt -13%

#4 chiusura delle attività di ristorazione: Rt -12%

#5 uso rigoroso di mascherine nei luoghi pubblici: Rt -12%

#6 chiusura di scuole e università: Rt -7% #7 limitazioni poste a eventi culturali e alla chiusura di luoghi come zoo, musei e teatri: Rt – 3%.

Si evince che se vogliamo evitare chiusure e restrizioni, oltre ai vaccini, ci rimangono le mascherine, sempre unite alla sanificazione degli ambienti, delle mani e al distanziamento.

RIDUCONO LA GRAVITÀ DELL’INFEZIONE

Nelle strutture sanitarie, il loro uso riduce chiaramente la trasmissione del virus SARS-CoV- 2. Ma per la varietà di quelle utilizzate dal pubblico, i dati scientifici sono stati a lungo non conclusivi. Ora le cose stanno cambiando. Gli scienziati confermano non solo l’efficacia generale sul loro uso, ma hanno dimostrato anche che riducono la gravità dell’infezione se le persone contraggono la malattia. Il tema è il corretto utilizzo. Ne esistono di molti tipi, indossate in una varietà di ambienti, con modalità diverse. Quindi la faccenda è molto complicata, e con il progredire delle campagne vaccinali, c’è il rischio che questo strumento fondamentale di gestione del contenimento dei contagi venga percepito come inutile e da “archiviare”.

LE VARIE TIPOLOGIE

Facciamo un piccolo ripasso sulle tipologie con l’ausilio della tabella. Le mascherine si differenziano per il livello di protezione verso l’esterno e verso chi le indossa. Le chirurgiche, azzurrine, se ben indossate, generosamente proteggono molto bene gli altri, molto poco noi stessi. Le FFP, in modo più smart, proteggono sia gli altri che noi stessi, con livelli crescenti di efficacia indicati dai numeri 1,2,3. Le FFP con valvola, egoisticamente, proteggono se stessi molto bene, molto poco gli altri. Tra quelle FFP senza valvola è meglio la FFP2, perché ha passato la più rigorosa certificazione europea che ne garantisce maggiore comodità e durata, rispetto alla N95, certificazione americana, e KN95, certificazione cinese, che hanno comunque livelli simili di protezione.

DOPO 8 ORE VA GETTATA

Una mascherina, al contrario dei diamanti, non è per sempre. La maggior parte delle mascherine FFP2 sono NR, non riutilizzabili. Anche se viene indossata mantenendo costantemente le distanze di sicurezza, in ambienti a basso rischio, deve comunque essere gettata al raggiungimento delle 8 ore, perché la respirazione e l’esposizione all’umidità ne compromettono progressivamente la capacità filtrante e l’integrità fisica. Una volta diventate ben umide, le mascherine FFP2 vanno smaltite (nella raccolta indifferenziata).