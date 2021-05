Mattia resterà sempre nell’azzurro di un cuore disegnato dai compagni dell’asilo

Un cartellone azzurro, tanti disegni colorati, messaggi pieni di tenerezza. E in mezzo un cuore dove Mattia sorride con un paio di piccole ali. E’ così che i bambini della scuola dell’infanzia di Vedano Olona, guidati dalle loro maestre, hanno voluto salutare il piccolo Mattia Zorloni di 5 anni, il loro compagno della classe dei Blu, volato via in una domenica di maggio insieme a papà Vittorio e mamma Elisabetta, mentre felici salivano verso la cima del Mottarone per una domenica di sole da trascorrere all’aria aperta.

Galleria fotografica Vedano Olona - Disegni per Mattia 4 di 9

Questa mattina è stata difficilissima all’asilo di Vedano Olona, dove le insegnanti , con il cuore a pezzi, hanno dovuto parlare con i loro alunni di pochi anni per cercare di spiegare perché Mattia non sarà più lì a giocare con loro. Un pensiero, quello della morte, che mai si vorrebbe affrontare in quelle aule colorate, dove risuonano giochi e risate.

«Questa mattina ho chiesto alle maestre di aiutare i bambini a capire cos’è successo, spiegando loro con le parole giuste perché Mattia non verrà più all’asilo – spiega la dirigente dell’Istituto comprensivo, Paola Tadiello – I bambini hanno capito e reagito con gli strumenti che hanno, e insieme alle maestre hanno preparato un grande cartellone azzurro con un cuore al centro dove Mattia sorride, ha le ali ed è circondato dai disegni dei suoi compagni. E’ stato sicuramente difficile per le insegnanti, ma tutte hanno voluto affrontare con i bambini questo momento così delicato ed erano tutte presenti, anche chi non era di turno al mattino».

Sul tavolo della dirigente i disegni pieni di poesia e di dolcezza dei piccoli compagni di Mattia.

Mattia su una nuvola che prova le sue nuove ali; due coniglietti circondati da carote e vestiti da Pokemon; Mattia accolto in cielo da Gesù e da un coniglio grigio.

Un tema, quello del coniglio, che torna in quasi tutti i disegni, quasi a voler tenere compagnia al piccolo compagno che non tornerà: «Era il suo animale preferito, lo sapevamo tutti».

E c’è un coniglio anche nell’ultimo gioco del bambino, lasciato a scuola in un giorno di maggio e che ora le maestre hanno caro come un tesoro prezioso: un aeroplanino colorato guidato proprio da un coniglietto. «Quasi la premonizione di un lungo viaggio da compiere», dice Paola Tadiello con gli occhi pieni di lacrime.