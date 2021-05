Maurizio Marin nuovo coordinatore cittadino di Varese in Azione

Un nuovo segretario cittadino ad Interim, per poter dedicare tutta l’energia alla sua candidatura a sindaco di Varese: è quello che ha scelto di fare Carlo Alberto Coletto, primo coordinatore cittadino del partito, con una decisione ora ratificata dal Segretario Provinciale di Varese in Azione, Andrea Di Salvo.

Ad assumere il ruolo di Coordinatore Cittadino della formazione fondata da Carlo Calenda e Matteo Richetti fino alle elezioni che determineranno il sindaco di Varese è Maurizio Marin, classe 1984, giovane manager nel settore privato, attuale coordinatore della campagna elettorale.

«Mi sembrava corretto procedere in tal senso, per dedicare la mia massima attenzione alla candidatura, per rivolgere tutte le mie attenzioni e le energie a questo, con prontezza ed entusiasmo – ha spiegato Carlo Alberto Coletto – Maurizio Marin segue il nostro movimento fin dagli albori e coordina la nostra campagna elettorale con grande impegno, dedizione e capacità organizzative indiscusse. per questo credo sia la persona ad oggi più adatta per sostituirmi nel ruolo di coordinatore Cittadino fino alle elezioni, certo che potrà continuare nel lavoro di strutturazione del Partito di Varese nella maniera più adeguata, affinchè sia una struttura efficiente e dinamica, propositiva e pro attiva nel nostro impegno elettorale».

«Siamo coinvolti ogni giorno di più nelle campagne elettorali che richiedono impegno e attenzione – ha commentato a sua volta il segretario provinciale Di Salvo – Nello stesso tempo, però, occorre coniugare la presenza attiva nei comitati che crescono. Ecco la motivazione che ci ha portato a questa scelta. Coniugare al meglio le necessità che stiamo affrontando. Ringrazio Maurizio per l’impegno sincero che sta mettendo nel nostro progetto, rappresentando concretamente l’attenzione che il Partito di Calenda e Richetti riserva ai giovani».