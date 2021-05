A Mazzoleni e Rossini la prima prova del sesto Memorial Sandro Gianoli a Samarate

L’orobico Cristian Mazzoleni (G.C.Almenno) e il piemontese Lorenzo Rossini (Pedale Ossolano) si sono aggiudicati questa mattina a Samarate la prima prova del sesto Memorial Sandro Gianoli. All’invito degli organizzatori del Gruppo Sportivo San Macario Valerio Biolo si sono presentati 199 atleti per contendersi il 1° Trofeo Antonio Gorlini alla memoria, il 14° Trofeo Francesco Canziani alla memoria, il 4° Trofeo Pasticceria Pariani e il 1° Trofeo Erika Giorgetti alla memoria.

Entrambe le gare si sono concluse con uno sprint di gruppo con Mazzoleni che ha vestito le insegne PI.Erre Sport, come leader dei primo anno, e Rossini quelle della Cartotecnica Pistolesi per i secondo anno. I dirigenti sanmacariesi con il sindaco Enrico Puricelli, la sua vice Nicoletta Alampi e Giuseppe Giorgetti hanno premiato vinti e vincitori, coadiuvati dai federali varesini Massimo Rossetti e Miriam Martinoli, con un riconoscimento speciale per le prime tre ragazze nell’ordine : Giulia Erja Bianchi (Ju Green), Alessia Milesi (Ossanesga) e Alice Invernizzi (Team Serio). La seconda prova del Memorial Sandro Gianoli è prevista per domenica 23 maggio con arrivo a Brinzio a cura dell’Associazione Sportiva Casalese.

Ordine di arrivo primo anno: 1) Cristian Mazzoleni (G.C.Almenno) km 32,800 in 49’ media 40,163, 2) Giulio Franceschini (Ronco Maurigi Delio Gallina), 3) Riccardo Farias (Pedale Senaghese), 4) Ruben Ferrari (Romanese), 5) Ryan Zaccone (Pedale Senaghese), 6)Francesco Colosio (Villongo), 7) Paolo Marangon (Cicli Fiorin), 8) Luca Mazza (Sangiulianese), 9) Marco Zoco (Galbiati Sporto), 10)Davide Gileno (Brugherio Sportiva).

Secondo anno: 1) Lorenzo Rossini (Pedale Ossolano) km 41 in 57’33” media 42,745, 2) Luca Morlino (GB Junior Team), 3) Stefano Ganini (Madignanese), 4) Daniele Bregoli (Feralpi), 5) Kapil Martina (Feralpi), 6) Luigi Schiavolin (Alzate Brianza), 7)Matteo Turconi (Bustese Olonia), 8) Matteo Baldini (Osio Sotto), 9) Simone Coccia (Pedale Senaghese), 10) Carlo Cutuli (Pedale Senaghese).