Meazza e la transumanza, poesia fotografica al premio Chiara

Gli eventi legati al premio Chiara continuano: oggi, 12 maggio, al Teatro auditorium “Don Bosco” a S.Ambrogio di Varese in via Lazzaro Papi 7, alle 18 si terrà l’incontro della rassegna che vedrà protagonista Carlo Meazza, personaggio iconico della città di Varese, che presenterà il suo nuovo libro “REMENCH Transumanza in Lombardia“.

Un lungo viaggio durato due anni tra i sentieri e le strade della Lombardia per seguire la transumanza – la migrazione stagionale delle mandrie e dei pastori che dai pascoli della montagna si spostano verso quelli situati nelle pianure – insieme alle greggi. Un libro dove fotografia e parole ci raccontano la vita degli ultimi pastori, le abitudini e le tradizioni di questa professione antica come il mondo.

Laureato in sociologia e fotografo professionista dal 1973, Carlo Meazza, ha lavorato per diversi giornali e riviste viaggiando tra America Latina, Asia e Africa. La sua carriera conta settanta libri dedicati al paesaggio montano e lacustre del Piemonte, della Lombardia e del Canton Ticino.

L’evento, condotto da Matteo Inzaghi, giornalista e direttore responsabile di Rete 55, coinvolgerà anche Enzo Laforgia, stimato e apprezzato professore di Filosofia e Storia, ricercatore scientifico, nonché scrittore presso la rivista “BBC History Italia” e membro del centro internazionale di ricerca per le storie locali e le diversità culturali dell’Insubria. Con loro anche Marta Morazzoni, tra gli autori dei testi nel libro: scrittrice, critica teatrale e insegnante, autrice – tra le tante pubblicazioni – del fortunato romanzo “La ragazza col turbante”, che ha ottenuto uno straordinario successo critico sia in Italia sia all’estero, dove è stato tradotto in nove lingue.