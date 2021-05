“Meet the Meeting 2021”, l’incontro online da Gallarate a sostegno dell’evento a Rimini

Torna, in versione digitale, l’iniziativa “Meet the meeting”: il Centro Culturale Tommaso Moro di Gallarate, che tante volte ha riproposto in città i contenuti del Meeting di Rimini attraverso mostre, presentazioni di libri e incontri, sostiene e propone l’iniziativa promozionale “perché il Meeting, ormai da oltre 40 anni, è certamente una straordinaria occasione di dialogo e incontro tra persone e popoli oltre che il più importante evento culturale in Italia”.

Cos’è Meet the Meeting? “E’ l’evento promozionale, di raccolta fondi e di anticipazione dei contenuti del Meeting per l’Amicizia dei Popoli, luogo di incontro tra persone di fede e culture diverse, che fa diventare Rimini, in agosto, la capitale della cultura internazionale”.

Una delle novità più entusiasmanti di questa edizione di Meet the Meeting è la partecipazione di cento città in Italia e all’estero che si stanno coinvolgendo per promuovere l’appuntamento e per realizzare a loro volta eventi a sostegno del Meeting.

La diretta dell’evento – che anticiperà i principali temi e contenuti del Meeting 2021 che si svolgerà a Rimini dal 20 al 25 Agosto, con il titolo: “Il coraggio di dire io” – avverrà dalla Fiera di Rimini, che tornerà ad ospitare il Meeting dopo la “pausa” della Special Edition 2020

Appuntamento sabato 15 maggio dalle ore 18.30.

Meet the Meeting si terrà sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Meeting, su Youtube anche con traduzione simultanea in inglese.

Interverranno, tra gli altri:

Paolo Cevoli, attore; Federico Mecozzi, musicista;

Andrea Moro, neuro scienziato.

Chi vuole partecipare o trovare maggior informazioni può scrivere a:

incontrailmeeting.gallarate@gmail.com

Ulteriori informazioni sul Meeting di Rimini:

www.meetthemmeting.org o www.meetingrimini.org