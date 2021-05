Metalmeccanici in sciopero per chiedere più sicurezza sui posti di lavoro

In seguito alle tragiche morti sul lavoro, l’ultima oggi a Busto Arsizio, i sindacati delle Rsu Fim, Fiom e Uilm indicono uno sciopero unitario per venerdì 7 maggio, davanti alla Prefettuta di Varese, dalle 10 alle 12 e lo sciopero di due ore in tutte le aziende (le ultime di ogni turno).

Questo il loro comunicato: “Sono giorni terribili: solo due giorni dopo la morte di Luana, operaia tessile di 22 anni a Prato e mamma di un bambino di 5 anni, oggi è morto Christian, operaio metalmeccanico della Bandera di Busto Arsizio e papà di due bambine.

Mentre la pandemia continua a fare vittime, le persone continuano a morire sul lavoro, lasciando affetti, famiglie e amicizie. Tutto questo è inaccettabile e ingiusto, soprattutto dopo un anno in cui – per contrastare il virus – l’impegno per la salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro è stato massimo, con protocolli, regole, interventi che hanno protetto la salute e la vita di tanti lavoratori.

Tutto è ancora più amaro, perché ci rendiamo conto che l’impegno profuso in questi mesi non riesce a evitare le morti di lavoratrici e lavoratori, che continuano ad avvenire per motivi che non sono il Covid.

Fim, Fiom e Uilm Varese nel 2018-9 hanno coinvolto oltre 6000 lavoratori in una indagine sulla sicurezza sul lavoro. Quasi il 40% dichiarava di “non lavorare sempre in sicurezza”. Più ispezioni nei luoghi di lavoro, un maggior controllo dei ritmi, più formazione e attenzione sono le cose che i lavoratori chiedevano in quel questionario per migliorare le condizioni di sicurezza. Per tutto questo dobbiamo continuare a batterci, intervenendo sulla organizzazione e le condizioni di lavoro come fatto nell’ultimo anno per contrastare la pandemia estendendo questo modello alle condizioni di sicurezza complessive e partecipando alle nostre iniziative”.