Mezzo pesante si ribalta e perde sostanze chimiche, vigili del fuoco in azione a Tradate

Per cause da accertarsi, verso le ore 13.00 di lunedì 31 maggio, il conducente di un veicolo pesante che trasportava sostanze chimiche ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi fuori dalla sede stradale in via Monte San Michele a Tradate.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, gli specialisti del nucleo N.B.C.R. (Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico) di Varese e un’autogru.

Gli operatori hanno messo in sicurezza l’area, recuperato alcune cisterne di acido Acetico e il mezzo ribaltato. Non si sono registrati rilasci di sostanza. Le operazioni sono proseguite fino alla serata.

L’uomo alla guida del mezzo è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Tradate.