Michele Ruzzier convocato per il primo raduno estivo della Nazionale

Il torneo preolimpico in programma a Belgrado tra il 29 giugno e il 4 luglio è il principale appuntamento che vede impegnata la nazionale italiana di basket nella prossima estate (sperando che, a quello, si aggiungano poi i Giochi di Tokyo).

Per avvicinarsi al torneo, il c.t. Meo Sacchetti ha previsto un cammino che comincia con il raduno dal 5 al 13 giugno in Val Rendena, tra Pinzolo e Carisolo. Un “training camp” per il quale lo staff azzurro ha convocato sedici giocatori tra i quali spicca il nome di Michele Ruzzier. Il playmaker della Openjobmetis, autore di un ottimo finale di campionato, ritroverà così l’allenatore con cui ha vinto una storica Coppa Italia (a Cremona) e proverà a giocarsi le proprie carte in vista dell’impegno internazionale.

Per il momento il gruppo azzurro è senza “big” anche perché le semifinali scudetto sono appena iniziate e diversi giocatori sono impegnati nel contendersi il tricolore o altri titoli nazionali come Polonara in Spagna o Flaccadori in Germania. Ecco quindi l’elenco completo nel quale figurano anche due giocatori Ncaa: Caruso e Woldetensae.