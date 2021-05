«Il mio tacchino ha cambiato sesso» L’incredibile ma vera storia di un volatile transgender

Per tutti era la Maria Carla Alberta, figlia femmina della prima covata dell’Albert e della Maria Rosa, affiatata coppia di tacchini brianzoli allevati in Valmarchirolo. Il tacchino brianzolo è un volatile che vuole essere elegante e si atteggia a signorotto, ma che in realtà fa abbastanza simpatia nella sua goffaggine.

L’Albert e La Maria Rosa, coppia di tacchini brianzoli

Decidemmo di prenderne una coppia qualche anno fa e dopo una serie di insuccessi, abbiamo finalmente assistito alla felice schiusa delle uova nella primavera del 2020. Quattro palle di piume si muovevano su quatto paia di zampette traballanti: una grande gioia che rallegrò il primo, duro, lockdown. Per quanto riguarda il sesso dei pulcini nei primi giorni era praticamente impossibile distinguere maschi e femmine, ma mano a mano che son cresciuti le differenze sono diventate ben riconoscibili.

La Maria Rosa e i suoi quattro pulcini, primavera 2020

Ecco allora che due dei quattro piccoli pennuti hanno iniziato a “fare la ruota”, a gloglottare (onomatopeica parola che indica il verso tipico dei tacchini, che suona appunto come un “glo- glo”) e a metter su i bargigli. Tutte cose da maschi, insomma. Gli altri due invece sono rimasti più minuti, senza bargigli, senza coda “rotante” e più propensi a pigolare che non a gloglottare. Nessun dubbio quindi: si trattava di due deliziose “ragazze”.

La famiglia del tacchino Albert. Quella bianca al centro è una delle figlie femmine, La Maria Carla Alberta. Sopra di lei l’Albert e alla sinistra di questo l’altro figlio, evidentemente maschio, intento a fare la ruota.

Una di loro, La Maria Carla, si è ammalata alla fine dello scorso autunno della sinusite dei tacchini (sì, esiste pure questa), il che ci ha visti costretti a portarla dalla veterinaria (tra l’altro in piena zona rossa, con autocertificazione in mano recitante “la tacchina ha la sinusite e la sto portando dal dottore”) la quale mi ha confermato si trattava di un esemplare femmina.

La Maria Carla Alberta presso lo studio Donaggio Brolpito di Malnate, novembre 2020

Ora, qualche settimana fa ci siamo accorti che la Maria Carla Alberta non era più quella di un tempo. Ha iniziato a gloglottare. Le sono spuntati i bargigli, ha iniziato a fare al ruota. Insomma…era più un Carlo Alberto Maria ormai. «Ma cosa sta succedendo? Ma no, era femmina! Lo aveva detto anche la veterinaria. Ma è possibile? Ma come? ». La faccenda animava ormai il dibattito familiare. Ma di dubbi non ce ne potevano più essere: allegro e goffo come suo padre, Carlo Alberto Maria era un tacchino brianzolo maschio fatto e finito.

Un fatto non frequente, ma possibile:

La Maria Carla Alberta ormai indiscutibilmente Carlo Alberto Maria, maggio 2021

Il mutamento di sesso nel corso della vita, nome scientifico “ermafroditismo sequenziale”, accade normalmente in natura per alcuni animali. Diverse specie di pesci ossei per esempio, nascono maschi e muoiono femmine (protogenìa) o viceversa (protoandrìa). Un esempio celebre è il pesce pagliaccio portato alla ribalta dalla Dinsey nel film “Alla ricerca di Nemo”. Alcuni addirittura cambiano sesso più volte durante la giornata, come questo pesce nativo del mar dei Caraibi. Il perché lo abbiamo chiesto ad Alessandra Gagliardi, ricercatrice dell’Università degli Studi dell’Insubria di Varese.

«Il cambio di sesso durante la vita è ormai cosa nota in molte specie. Il perché è da ricercarsi in alcuni vantaggi che questo comporta per la sopravvivenza della specie stessa. A volte è legato al discorso delle dimensioni: conviene essere all’inizio piccole femmine che depongono uova per poi diventare grossi maschi capaci di competere per accaparrarsi una – o più – femmine in età adulta», ci spiega la ricercatrice, «Fino a pochi anni fa si pensava fosse una prerogativa esclusiva di pesci e anfibi. Oggi sappiamo che questo passaggio può accadere anche in alcune specie di volatili. È una situazione non così frequente, ma conosciuta. »

Il pesce pagliaccio cambia sesso durante il corso della sua vita, foto Wikipedia

Gagliardi ci ha poi spiegato che «Gli ultimi studi dimostrano che la determinazione del sesso è complessa e non unicamente ascrivibile al patrimonio genetico con cui si nasce», motivo questo che piegherebbe il passaggio da un genere all’altro nel corso della vita di un esemplare, «Questa sembra essere piuttosto dovuta all’ interazione fra fattori genetici (cromosomi), combinata con gli ormoni (prodotti per esempio dalle gonadi durante lo sviluppo). Se negli esseri umani è il testosterone l’ormone determinante, negli uccelli sono piuttosto gli estrogeni (steroidei) che mascolinizzano o femminizzano l’animale».

Perché accada però, ancora non è ben chiaro. Quel che si sa è che può succedere, magari in seguito ad un fattore scatenante quale un processo ormonale o un ovario che si atrofizza. Si stanno così conducendo esperimenti in laboratorio, durante i quali ad alcuni soggetti (parliamo di volatili) è stato tolto un ovario e si è visto come l’altro regredisse fino a somigliare ad un testicolo, carattere sessuale primario, portando poi alla comparsa dei caratteri sessuali secondari quali per esempio i bargigli.

La storia della fu Maria Carla Alberta, ad oggi Alberto Carlo Maria ci insegna a sorridere di chi, spesso negando dignità e diritti quando si parla di omosessualità e transfobia, assume a riprova e a giustificazione delle sue offese la tesi che certe situazioni siano “contro natura”. Perché la natura, da parte sua, sembra pensarla diversamente.

Foto Aurich Lawson / Thinkstock

