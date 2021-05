Monteviasco si ripopola per una domenica grazie alla Messa per la Madonna della Serta

Monteviasco, il piccolo borgo sospeso, nella giornata di ieri pomeriggio, domenica 30 maggio, si è visto ripopolato da molte persone.

Alle 15:00, nel rispetto di tutte le norme anti-Covid, si è tenuta una messa per la Madonna della Serta, organizzata da Lucia, la donna che ogni giorno fa un lavoro diverso per prendersi cura di un pezzetto del paese, e dall’associazione “Monteviasco Borgo e Natura”. La funzione, che è stata celebrata da Don Michele Porcelluzzi, arrivato direttamente da Milano per questa occasione speciale, ha visto tra i presenti anche il Sindaco di Curiglia con Monteviasco Nora Sahnane, la stazione dei carabinieri di Dumenza e alcune persone del luogo.

Questo è il segno che il piccolo borgo è pronto a ripartire, recuperando le tradizioni passate e accogliendo i visitatori con il profumo dei maestosi castagni e l’incantevole panorama.

La giornata di domenica è stata ricca di contributi significativi nei confronti del paese che, dopo questo periodo di chiusura, sembra ripopolarsi di visitatori curiosi, amanti della natura e vecchi amici affezionati alla vista e all’aria pulita che si respira lassù.

Un gruppo di boy scout della provincia di Milano ha poi sistemato alcuni sentieri, un bellissimo gesto di solidarietà che ha sottolineato, ancora una volta, che Monteviasco non è sola. A dimostrazione tutte le iniziative portate avanti in queste settimane che ci ricordano che questo luogo ha qualcosa di speciale: piccole case ricoperte di piode, balconi in legno che profumano di antico, stradine strette ed ombreggiate lastricate in pietra e una natura selvaggia che si incontra ai margini dell’abitato, in grado di trasportare le persone in un luogo definibile magico.