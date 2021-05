Morto Nick kamen, sex symbol degli anni ’80

Di lui, resterà nella memoria una delle pubblicità più sexy e trasgressive degli anni ’80: quella dove si toglie maglietta e pantaloni in una lavanderia a gettone e, tra gli sguardi sconvolti di tutti gli altri clienti, attende il lavaggio in mutande.

Oppure, resteranno di lui alcuni tormentoni mondiali come “Each time you break my heart” o “loving you is sweeter than ever”.

Infine, potrà rimanere nella memoria lo sguardo intenso, che ha “steso” milioni di ragazzine tra gli anni ’80 e gli anni ’90, per poi sparire subito dopo.

Nick Kamen è morto all’età di 59 anni dopo una dura battaglia contro il cancro, resa nota tre anni fa attraverso i profili instagram dei fan, che lo seguivano con affetto.

Ad annunciare la sua scomparsa è stato invece Boy George, amico e collega di Kamen, che dal suo profilo instagram lo saluta come “the most beautiful and sweetest man”.

Nick Kamen, all’anagrafe Ivor Neville Kamen, era nato nell’Essex, in Regno Unito, e aveva raggiunto la fama, ancor prima che come cantautore, come modello. La sua pubblicità per i jeans Levi’s 501, quella dove si ritrova in mutande, ha fatto il giro del mondo, mentre a introdurlo nell’universo musicale degli anni ’80 fu nientemeno che Madonna, che lo lanciò con il singolo Each Time You Break My Heart nel 1986, in cui fece da corista. Il suo successo durò una decina d’anni, ma molti fan non l’avevano dimenticato.