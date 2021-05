Il Movimento Federalista Europeo apre la “Conferenza sul futuro dell’Europa”

Il 9 maggio – Giorno dell’Europa – prende il via la “Conferenza sul futuro dell’Europa” una grande agorà tra istituzioni europee e cittadini su come portare avanti lo sviluppo dell’unificazione europea, riscoprendone il significato storico-politico e dibattendo i temi legati al Recovery Plan for Europe.

Lunedì 10 maggio – ore 21 la sezione di Gallarate del Movimento Federalista Europeo, insieme a MFE Lecco e MFE Sondrio, propone l’incontro “Crisi di civiltà e civiltà della persona”, con la filosofa Roberta de Monticelli.

L’incontro online sarà introdotto da Antonio Longo, condotto da Cristina Boracchi, con interventi di Cesare Ceccato (GFE Sondrio) e Andrea Pagliuca di Politics Hub – Legnano.

Si può partecipare su Zoom (questo il link) o sulla pagina facebook di Mfe Gallarate

Il 9 maggio è il giorno della Festa dell’Europa: si celebra la scelta storica compiuta dagli europei nel 1950, nel ricordo della Dichiarazione Schumann che mise le basi per la futura Comunità Europea e poi per la UE.

L’appello dei federalisti per una nuova Europa sovrana e democratica

L’appello La nostra Europa federale, sovrana e democratica (www.lanostraeuropafederale.it ) è stato lanciato dalla Unione dei federalisti europei (UEF) sottolineando l’importanza di questo momento storico e delle sfide politiche che l’Unione europea deve affrontare. «Per le forze che credono in un’Europa federale, sovrana e democratica, questo è il momento dell’impegno e della mobilitazione», sottolinea Sandro Gozi, presidente dell’UEF e parlamentare europeo. «La Conferenza è un’opportunità irripetibile per discutere insieme, cittadini e rappresentanti politici, come costruire la nostra Europa, che deve diventare federale, sovrana e democratica. Non dobbiamo sprecarla, serve il massimo coinvolgimento di tutti».

L’appello, promosso da Sandro Gozi per l’Unione dei federalisti europei, Brando Benifei per il Gruppo Spinelli del Parlamento europeo, Eva Maydell, in qualità di Presidente del Movimento europeo internazionale, e da membri del Board del Gruppo Spinelli di tutte le famiglie politiche pro-europee, tra cui Guy Verhofstadt, Co-chair per il Parlamento europeo del Board della Conferenza, e due vicepresidenti del Parlamento europeo, Dimitrios Papadimoulis e Fabio Massimo Castaldo, è stato sottoscritto da alcune centinaia di personalità europee, del mondo della politica, dell’accademia, della cultura, del lavoro e dell’impresa, della società civile. Tra loro Mario Vargas Llosa, Javier Cercas e Daniel Cohn Bendit, Mario Monti, Enrico Letta, Matteo Renzi, Giuseppe Conte, Paola Taverna, Stefano Bonaccini, Antonio Decaro, Gianfranco Pasquino, Nathalie Tocci, i tre segretari generali di CGIL, CISL, UIL (Maurizio Landini, Pierpaolo Bombardieri, Luigi Sbarra) e il segretario generale della Confederazione europea dei sindacati (CES), Luigi Visentini.