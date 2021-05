Musica e teatro: il gruppo Caronte festeggia 24 anni di attività e fa tappa sul Lago Maggiore

Arte, musica (classica e jazz) e teatro, il Gruppo Caronte festeggia i 24 anni di attività proponendo, dopo le tante incertezze legale all’emergenza covid, il calendario con le date estive degli ormai celebri concerti.

Dalla Valle d’Aosta a Forlì, passando anche quest’estate dal Lago Maggiore con tappe a Castelletto Ticino e Sesto Calende, dove l’anno scorso (al Parco Europa) il complesso bresciano aveva reinterpretato le canzoni più amate dei Beatles in un suggestivo evento all’alba, alle cinque del mattino.

Dopo il concerto dedicato ai Fab Four, l’appuntamento di quest’anno sarà invece dedicato a Dante, nell’anno del settimo centenario dalla sua morte, per uno speciale concerto-divulgativo sulla “Cosmologia Dantesca”. A ospitare l’evento di sabato 5 giugno (ore 21,30) non più il Parco Europa a Sant’Anna ma una piccola perla sestese, la Chiesa San Vincenzo.