Nicora, Lega giovani: “Non c’è da festeggiare, i giovani per trovare lavoro scappano”

Il coordinatore della Lega Giovani cittadina di Varese Alberto Nicora lancia un appello in occasione della Festa del Lavoro, spiegando come ritenga la situazione, soprattutto per i giovani, preoccupante.

“Oggi c’è ben poco da festeggiare per Varese: sempre più giovani varesini sono infatti costretti a lasciare la nostra città, dove non riescono a trovare condizioni lavorative favorevoli, per andare ad arricchire il tessuto produttivo di Milano, Como o della vicina Svizzera, che rappresentano realtà relativamente vicine e decisamente più appetibili” spiega Nicora.

Lo stesso Nicora individua il piano di riqualificazione dell’area ex-Aermacchi, un progetto portato avanti da privati con la partecipazione di diverse realtà varesine per la realizzazione di un impianto sportivo, un parco pubblico, una media superficie commerciale e un centro terziario, come sbagliato.

“Questo accade – dice Nicora – perché al momento Varese non è in grado di fornire adeguate opportunità per l’occupazione giovanile, soprattutto per assenza di visione e progettualità. Un esempio emblematico è il caso dell’area dell’ex Aermacchi, che sarebbe stato un luogo ideale per la creazione di un incubatore per start-up per contribuire al rilancio dell’economia cittadina, ma che l’amministrazione preferisce sia trasformata nell’ennesimo supermercato. Questa visione priva di coraggio rischia di affossare del tutto l’intraprendenza e la voglia di fare che pure in città abbondano”.