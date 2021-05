Nominati i componenti dei collegi tecnici consultivi per Piano stazioni e piazza Repubblica

Sono stati costituiti i collegi tecnici consultivi per gli interventi nel comparto stazioni e in piazza Repubblica.

La costituzione del Collegio consultivo tecnico è prevista dal Decreto Semplificazioni per le opere pubbliche con investimenti superiori alla soglia comunitaria, e hanno funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso.

I COMPONENTI DEL COLLEGIO TECNICO CONSULTIVO PER IL PIANO STAZIONI

I tre componenti del Collegio consultivo tecnico sono gli avvocati Umberto Calandrella, ex Prefetto che ha rivestito ruoli apicali nelle pubbliche amministrazioni, in qualità di Presidente; Francesca Benzoni, dirigente comunale responsabile dell’Avvocatura comunale, come componente nominato dall’Amministrazione Comunale; infine Giovanni Nardelli, in qualità di componente nominato dall’Appaltatore.

I COMPONENTI DEL COLLEGIO TECNICO CONSULTIVO PER PIAZZA REPUBBLICA E CASERMA GARIBALDI

Per quanto riguarda invece la riqualificazione del comparto di piazza della Repubblica e del polo culturale inserito nell’ex Caserma Garibaldi, il Collegio Consultivo tecnico è formato dall’avvocato Emanuele Boscolo, professore ordinario di diritto amministrativo presso l’Università degli Studi dell’Insubria, in qualità di Presidente; dal dottor Giovanni Pepè, ex Questore della Provincia di Varese, come componente nominato dall’Amministrazione Comunale; infine l’Ingegner Emanuele Di Palo in qualità di componente nominato dall’Appaltatore.