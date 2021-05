Non bisogna avere paura che della paura. “Kronos e Kairòs: ricordi di una pandemia”

“Noi siamo un sistema emotivo emozionale psicofisico. La paura ci è amica se le permettiamo di fare solo il nostro campanello d’allarme”. Maria Giovanna Luini è una scrittrice e sceneggiatrice. Al suo attivo diversi libri che raccontano storie di vita ricche di emozioni. Dietro a quello pseudonimo si cela un chirurgo senologo, radiologo, medico di medicina integrata, gran master Reiki, psicoterapeuta psicosomatica: Giovanna Maria Gatti. Una donna che ha fatto della scienza ma anche della voglia di conoscere e sapere il suo stile di vita. Con lei abbiamo affrontato un viaggio all’interno della paura, nell’ultimo anno è stata per tutti una compagna di vita costante.

Dal primo lockdown chiusi in casa ad applaudire i sanitari che affrontavano il virus nelle corsie degli ospedali, abbiamo trasformato quell’emozione in sentimenti diversi: ansia, terrore, rabbia, insoddisfazione, depressione. Ma cos’è la paura? Si può convivere in armonia?

Kronos e Kairòs è un podcast che racconta l’esperienza della pandemia attraverso i racconti del tempo che scorre e dei segni che lascia nelle nostre vite. La puntata, che prende il titolo da una citazione di Giulio Cesare, è stata realizzata grazie al fondamentale contributo dell’Associazione Caos e della rubrica “Pillole di BenEssere“:

” Non bisogna avere paura che della paura”