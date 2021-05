Non solo cure, si celebra oggi la Giornata internazionale dell’infermiere

In tutto il mondo il 12 maggio si celebra la Giornata internazionale dell’infermiere, una data che a partire dagli anni Settanta festeggia l’impegno profuso dal personale sanitario per la cura del prossimo.

Una ricorrenza che possiede un grande valore simbolico alla luce della pandemia, certo, ma che pone sotto i riflettori una professione che per molti rappresenta una missione di vita legata alla cura dell’altro, in tempi di pace o di guerra, in ogni parte del pianeta.

Ci sono, certo, le immagini di infermieri col volto segnato dalle maschere per proteggersi dal Covid, o che stremati crollano sulla tastiera del pc dopo un turno estenuante in un reparto.

Ma esistono anche altre immagini legate ai sorrisi, alla dedizione per il paziente che viene sublimata con una carezza, un sorriso e tanti piccoli ma profondi gesti quotidiani rivolti alle persone in una condizione di debolezza anche psicologica, e spesso di sofferenza fisica.

Ricorrenza che ha pure un sapore italiano dal momento che il 12 maggio è la data in cui nacque, nel 1820 a Firenze, Florence Nightingale un’infermiera nota come “la signora con la lanterna“.

È considerata la fondatrice dell’assistenza infermieristica moderna, in quanto fu la prima ad applicare il metodo scientifico attraverso l’utilizzo della statistica. Propose inoltre un’organizzazione degli ospedali da campo.

L’idea di istituire un “giorno dell’infermiere” risale al 1953 quando Dorothy Sutherland, un ufficiale del Dipartimento della salute, educazione e benessere degli Stati Uniti d’America propose al presidente Dwight D. Eisenhower di proclamare una giornata dedicata a questa professione.

Fu nel 1965 che il Consiglio Internazionale degli Infermieri (International Council of Nurses – ICN) ha istituì questa ricorrenza.

Nel 1974 fu scelta la data del 12 maggio per celebrare proprio l’anniversario della nascita di Florence Nightingale, e ogni anno l’ICN sceglie un tema e distribuisce un kit divulgativo che contiene materiale educativo e informativo.

Nel 2021, il tema dell’IND è “Nurses: A Voice to Lead – A vision for future healthcare” e riguarda la valutazione dei cambiamenti e sulle innovazioni nel campo dell’assistenza infermieristica e su come questo plasmerà il futuro dell’assistenza sanitaria.

