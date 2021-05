Il nono appuntamento dei cantieri civici varesini è sul controllo di vicinato

Venerdi 14 maggio alle 21.00 tornano i Cantieri Civici Varesini.

La nona puntata degli incontri con la cittadinanza organizzato da Varese 2.0 parlerà di Controllo di Vicinato, «Strumento fatto per la cittadinanza dalla cittadinanza, per offrire sicurezza e coesione: tradotto in una parola, serenità».

Per afforntare l’argomento sono stati invitati Alfonso Castellone, Comandante della Polizia Locale di Olgiate Olona, che il Controllo di Vicinato lo ha fatto nascere e sviluppare in Italia; due Presidenti dei Consigli di Quartiere di Varese (rispettivamente 6 e 3), Nicoletta Ballerio e Laura Ponzin, che hanno messo in moto il progetto nei loro rioni; Cristiano Citterio, Sindaco di Vedano Olona dove il Controllo di Vicinato rappresenta un’esperienza ormai rodata e consolidata e con Daniele Zanzi, ViceSindaco di Varese con delega alla Polizia Locale.

Come in tutte le altre occasioni, protagonisti saranno anche i cittadini che interverranno con i loro commenti, sulle pagine Facebook di Varese 2.0 e Cantieri Civici varesini, con i loro commenti nella diretta streaming che verrà diffusa anche sul canale Youtube di Varese 2.0.