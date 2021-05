Norme ATP: il trasporto alimentare si sposta sul Noleggio Lungo Termine

Tutto si muove, tutto si trasforma: così, anche il settore del trasporto alimentare, al servizio delle aziende commerciali che richiedono di spostare merci e carichi da un luogo a un altro. Lo stesso settore dei trasporti, nello specifico, sta cambiando, per meglio fare da supporto a tutte le aziende che su di esso fanno affidamento.

Anche questo ramo, dunque, si va aggiornando e guardando sempre più al futuro, ad esempio seguendo le vie dell’e-commerce, che ridisegna la mappa logistiche degli spostamenti e le strategie di spedizione di un prodotto; aumentano le norme di sicurezza da seguire (come le ATP) e, allo stesso tempo, le tecnologie si complicano per meglio servire l’industria e il consumatore. Infine, i trasporti si fanno più green, puntando su un’alimentazione alternativa, ibrida, elettrica o a metano.

La vitalità insospettata del settore dei trasporti

I trasporti sembrano essere adesso più vitali che mai; affermazione sostenuta anche e soprattutto dai numeri emersi in un quadro tanto incerto come quello della pandemia: tutte le varie sezioni del mercato italiano e internazionale hanno subito battute d’arresto o forti ridimensionamenti dei propri introiti.

Eppure, andando a guardare i dati relativi alle immatricolazioni di veicoli commerciali, si noterà come questo ridimensionamento sia stato relativamente contenuto: indice, questo, di una vitalità del settore che neanche la pandemia tuttora in corso è riuscita a contrastare fino in fondo.

Il settore dei trasporti: l’opzione del noleggio a lungo termine

Fatta salva dunque la vitalità del settore dei trasporti, vale la pena chiedersi in quale modo esso si leghi alle principali aziende commerciali. Di fatto, la forma prediletta dalle aziende sembra essere quella del noleggio lungo termine e del noleggio a breve termine. Essenzialmente, sembra che il futuro del commercio muoverà principalmente su strade percorse da furgoni elettrici a noleggio lungo termine, piuttosto che su veicoli a motore termine posseduti direttamente dalle aziende produttrici.

Come si intuirà, i vantaggi di affidarsi a un veicolo commerciale a noleggio lungo termine sono molteplici: non possedendo direttamente il mezzo, l’azienda si alleggerisce di tutte le spese relative all’acquisto, alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria e all’assicurazione; inoltre, ha anche la garanzia di usufruire di un mezzo sicuro, funzionale in ogni sua parte e adatto al servizio chiamato a rendere. Questi vantaggi rendono il settore del noleggio furgoni (a breve e lungo termine) particolarmente prestante, specie nelle sue versioni green le quali risultano molto onerose a causa dei pacchi batteria installati nel pianale dei furgoni elettrici.

Tuttavia, per quanto si possa parlare di vitalità e prestanza del trasporto, la contrazione relativa alla pandemia si è avvertita – anche se in misura minore – anche qui: il settore necessita infatti di nuovi investimenti, specie se si considera la sua cruciale importanza per il movimento dei generi alimentari da un luogo all’altro.

Il certificato ATP

Quando si parla di generi alimentari, si parla – nella maggior parte dei casi – di beni deteriorabili, che dunque richiedono particolari tecnologie per il loro trasporto. Queste tecnologie sono regolamentate dagli accordi ATP, acronimo che indica gli “Accordi sui trasporti internazionali delle derrate deteriorabili e dei mezzi speciali da utilizzare per questi trasporti”. In breve, questi accordi regolamentano le caratteristiche dei furgoni frigoriferi refrigerati – dunque, anche in riferimento al noleggio lungo termine furgoni refrigerati – utilizzati per il trasporto di derrate alimentari deteriorabili.