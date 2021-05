Una nuova auto per la Polizia locale dell’Unione Ovest Lago di Varese e Biandronno

Quasi 35.000 euro per una nuova vettura da destinare alla Polizia locale dell’Unione Ovest Laghi di Varese e Biandronno.

Regione Lombardia ha approvato il progetto che punta a implementare la sicurezza dei 4 comuni convenzionati per il servizio di polizia locale. Grazie ai fondi, si potrà sostituire la vettura ormai vetusta in dotazione dell’Unione con una Renegade per affiancare la macchina di Biandronno.

Con gli altri soldi verranno acquistate bodycam e fototrappole da collocare in punti strategici del territorio così da disincentivare l’abbandono illecito di rifiuti.