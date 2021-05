Nuova ordinanza, in Italia senza quarantena dalla Svizzera e dai paesi Ue

Cambiano le regole per l’ingresso in Italia e la notizia fa tirare un sospiro di sollievo anche ai comuni delle zone di confine con il Canton Ticino e la Svizzera che proprio nei giorni scorsi avevano chiesto di riaprire le frontiere per aiutare turismo e commercio.

Secondo l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, da lunedì 16 maggio, sarà ammesso l’ingresso senza obbligo di quarantena dai Paesi dell’Unione Europea e dell’area Shengen, oltre che da Gran Bretagna e Israele, con tampone negativo. Nella stessa ordinanza sono, invece, prorogate le misure restrittive relative al Brasile.

Rientra in questa fascia dunque anche la Svizzera. Anche il ministro del Turismo Massimo Garavaglia condivide la scelta del ministro della Salute Roberto Speranza di aver eliminato la quarantena per i turisti europei, inglesi ed israeliani in arrivo in Italia. “Una scelta attesa da tempo e che, nella sostanza, anticipa di fatto il lasciapassare europeo”.

Garavaglia ha anche espresso soddisfazione per l’estensione della sperimentazione dei voli ‘covid-tested’ ai turisti extra Ue. “Una iniziativa che apre le porte dell’Italia ai turisti provenienti da Stati Uniti, Canada, Giappone ed Emirati arabi uniti”, ha commentato il ministro.